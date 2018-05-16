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A股入摩影響 台股雙降一升 估失血8億美元

2018-05-16 13:25世界日報 中國新聞組╱台北16日電

MSCI明晟15日公布最新季度調整結果，受A股入摩影響，台股雙降一升，在MSCI全球新興市場指數、亞洲除日本指數下調0.21和0.25個百分點，MSCI全球市場指數則調升0.02個百分點，最新權重31日盤後生效。

MSCI公布最新權重調整，對台股資金排擠效應，遠超出台灣金管會預估數。5月這波調整後，台股將流出台幣242億元（約8億553萬美元）資金，超過金管會原先預估的5月及8月兩波合計流出台幣143億元（約4億7600萬美元）。

受到MSCI權重雙降影響，15日台股指數終場下跌77點收在10874點最低點，成交量1542億元。外資連四買之後轉為賣超7.8億元，八大公股行庫則擔憂MSCI明晟雙降對台股造成衝擊，15日結束連三賣，轉為買超11億元。

MSCI最新季度因應A股入摩，含A股在內的中國股市權重全面上調，特別是MSCI全球新興市場及亞洲除日本指數，中國分別調升1.34與1.51個百分點，升幅較大，台、韓兩大出口導向市場遭下修幅度居亞股前二。

摩根投信執行董事葉鴻儒分析，韓股已連六季遭「雙降」，雙降幅度都是亞股之最，本次又居降幅第一，台股則是連二季雙降，顯示國際買盤對台韓股市，不再用同一標準看待。

台股此次在MSCI全球新興市場及MSCI亞洲除日本指數指數，分別從11.34%調降0.21個百分點至11.13%、13.09%調降0.25個百分點至12.84%，各創2016年第一季及第三季來最大降幅，符合市場原以A股入摩推估對台股排擠程度。

至於MSCI全球市場指數，因中國權重僅調升0.28個百分點，台、韓等亞股仍獲調升，台股從1.35%小升至1.37%。

台灣金管會證期局副局長周惠美表示，MSCI公布本季指數調整，台股新增一檔成份股，被刪除一檔成份股，主要是受中國市場權重增加影響，因首次納入A股，這次共有234檔A股納入新興市場指數；8月MSCI還會有第二波調升A股權重。

MSCI台股新興市場

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