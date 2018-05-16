陸六城調控房市 再出重拳

2018-05-16 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



大陸住建部約談12個城市官員後，已有成都、西安等六個城市祭出更嚴的房市調控政策。圖為成都某住宅社區 中新社 分享 facebook 大陸各地相繼放寬人才落戶政策，引發房地產熱度上升，住建部日前約談12個城市相關官員後，已有成都、西安等六個城市祭出更嚴的房市調控政策。

澎派新聞報導，成都昨（15）日就公布升級版的房市調控通知，限購令從個人擴大為家庭，戶籍遷入未滿兩年者要連續繳納社保一年才能買房。

成都去年實施「人才新政12條」以來，截至今年4月底，人才辦統計資料顯示已吸引17.7萬餘名青年人才落戶成都，其中，今年第1季藉由「人才新政」落戶的青年人才也就高達5萬人。

貴陽市政府11日公布「關於切實做好促進房地產市場健康穩定發展有關工作的通知」，要求在貴陽市購買的新建商品住房，三年內不得轉讓，嚴格執行商品房銷售明碼標價、一房一價制度，對於申請住房公積金貸款的繳存職工家庭，已辦理過一次住房公積金貸款，需在結清滿一年後方可再次申請住房公積金貸款。

同日，西安市政府發布「關於進一步加強建設用地規劃管理工作的通知」，對於經過公開招標的土地，嚴格按照「國有土地使用權出讓合約」約定的規劃用地性質，及其他規劃條件執行；所有非住宅類房地產項目均不得變更為住宅用地。

之前，長春、哈爾濱、佛山、成都等地，已相繼公布調控政策。

經濟日報提供 分享 facebook 新華社報導，住建部負責人於9日，就房地產市場調控問題約談了成都、太原兩市政府負責人，約談強調，要牢固樹立「四個意識」，毫不動搖地堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位。此前，住建部還約談西安、海口、三亞、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山等十個城市政府負責人。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，約談政策也可以理解為窗口指導的方式，屬於比較間接、但影響效果較好的調控手段，從約談制度看，房價上漲過快的城市較易面臨約談，尤其是全大陸房價上漲幅度前十名城市。

在住建部約談的城市中，長春、哈爾濱、佛山、成都、貴陽、西安六個城市，已相繼發布調控新政，太原、海口、三亞、昆明、大連、徐州暫未公布相關調控政策。