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富士康攻不動產…鴨子划水

2018-05-16 01:50經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

鴻海集團旗下富士康近十幾年來一直在大陸房地產市場悄悄試水溫，除了在上海興建「富士康大廈」外，外界認為，富士康在大陸的眾多廠房土地，未來可能也是房地產開發重點。

除了興建自用的企業總部外，統計自2005年以來，富士康對外先後公布過五個商業地產專案、兩個住宅專案以及47個工業園區。

五個商業地產項目的進展十分緩慢，至今沒有一個成功開業，業內專家表示，商業地產的營運對於富士康這樣的製造企業而言，還是存在成本高、專業性強等阻礙。

界面新聞報導，今年1月15日以及2月26日，廣州增城的三塊商住用地，被廣州市碧城科技投資有限公司拿下，共耗資人民幣59.7億元，土地面積總計36.2萬平方公尺，這些土地都將用於朱村科技小鎮的建設。廣州市碧城科技投資有限公司背後的實際控制企業為富士康和碧桂園。

富士康早在2005年成立「香港軒盛投資有限公司」，主業就是房地產綜合開發，在上海、長春、貴州、太原、深圳、武漢、重慶等地陸續獲取商住土地，其中上海陸家嘴的上海總部「富士康大廈」項目最受人關注。

這塊位於上海陸家嘴金融區的土地，是富士康於2005年以「鴻海中國（大陸）總部」的名義拿下，於2012年開始施工，今年3月「富士康大廈」已經封頂，但還未竣工。

除上海「富士康大廈」項目，在2009年、2012年、2013年以及2015年，富士康分別投資重慶商業地產、長春「玉蘭新天地」、貴州「富士康商貿城」以及樂山商貿綜合體，但後期這些專案卻鮮有消息傳出，唯一的兩個住宅銷售項目，武漢「軒盛·灣郡」項目，以及武漢富士康工業園區附近別墅項目，在2010年和2011年開盤。

協縱策略管理集團聯合創始人黃立沖認為，受益於近年來的產業內遷，富士康的土地價值將逐步釋放，成大陸擁有最多工業用地的企業之一，尤其在深圳的土地儲備能量巨大。

富士康在深圳拿地的步伐仍沒有停下，2017年8月，富士康子公司鵬鼎控股，以底價人民幣13.73億元，標到一塊寶安區的商業用地，土地面積為9,306平方公尺，今年1月24日，又以人民幣1.23億取得深圳寶安一工業用地。

富士康上海深圳

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