陸油氣進口雙雙衝高

2018-05-16 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



國際油價走高，大陸進口原油大增。大陸國家統計局昨（15）日公布，4月原油進口急劇增長，日均進口量達131.5萬噸，年增14.7%， 再創今年以來新高，而日均加工量更是創下史上次高；天然氣進口則已連續七個月保持30%以上的高增長。

由於當前正值機組設備進入密集歲修周期，但今年油氣進口卻觸及歷史新高，華爾街見聞報導，官方數據透露，中國對原油等能源需求處歷史高位，遠大於預期。

經濟日報提供 分享 facebook 大陸國家發改委能源研究所研究員、能源領域專家周大地分析，中國原油進口大增原因有兩個，第一個是中國交通快速發展，汽車用油量大增，其次是生活水準提高，衣服、鞋子等都要靠石油提煉的產品需求大增。

大陸國家統計局公布，4月原油進口3,946萬噸，相當於日均進口967萬桶，刷新1月創下的957萬桶史上最高紀錄， 年增14.7%，增速較上月大幅增加14.1個百分點。累計今年前四月進口原油總計1.51億噸，年增8.9%。

由於國際油價正持續走高，截至4月底布侖特原油每桶飆漲至75.92美元，比3月底上漲6.90美元，現貨離岸價格更創下2015年以來最高。

也就是說，以一噸約7.35桶計算，中國4月購買原油的花費高達206億美元。

而中國是全球能源消耗大國，中國的原油需求量占全球十分之一、占亞洲三分之一。中國石化副總經理馬永生估算，中國的石油對外依存度已經逼近70%。

國際能源署（IEA）評估，到2023年中國的原油淨進口量將上升到日均1,000萬桶。