陸鋼鐵產量增 市場有壓

2018-05-16 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



因鋼廠在冬季限產結束後提高產量，大陸4月鋼鐵日產量增加到至少四年來最高水準。業界坦言，粗鋼產量增長過快，給今年市場帶來較大壓力。

路透報導，大陸國家統計局昨披露的數據顯示，4月鋼鐵總產量升至7,670萬噸，比3月增加3.7%，年增4.8%。4月鋼鐵日均產量達256萬噸，為至少2014年5月以來最高水準。

儘管大陸官方極力推動鋼鐵去產能，但數據顯示，今年前四個月產量為2.8897億噸，較去年同期增加5%。

產量增加是在大陸北方城市取消五個月的冬季取暖季嚴格限產措施後。官方取暖季於3月15日結束，鋼廠在冬季限產結束後提升產量，以抓住利潤率走高機會。

人民日報報導，中國鋼鐵工業協會秘書長劉振江直言，粗鋼產量增長過快，給今年市場帶來較大壓力。

數據顯示，大陸第1季鋼材價格呈現一路下跌的走勢，每噸比去年底下降人民幣1,000多元，但進入4月有所回升。江蘇沙鋼集團董事局主席沈文榮說，隨著鋼廠經營效益明顯好轉，一些長期停產的殭屍企業開始復產，甚至還有違規產能也在建設和投產。

展望今年行業形勢，杭鋼集團總經理張利明表示，從總體看，今年鋼鐵業供大於求的態勢並沒有改變。下半年，大陸國內鋼鐵下游需求增長存在不確定性，尤其是房地產調控和基建投資增速放緩，可能影響國內鋼鐵產品的消費需求。此外，由於貿易摩擦，鋼鐵出口也將面臨一定壓力。