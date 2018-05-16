陸券商：MSCI不是救世主 長線靠基本面

2018-05-16 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



A股入摩名單公布後，大陸八家主要券商對於A股入摩多認為短期有一波行情，光大證券指出，MSCI不是救世主，短期助力反彈，長期要看基本面。

光大證券指出，A股入摩對5月股市走勢有積極影響，但不決定長期趨勢。跟蹤MSCI的160億美元中，只有10億美元是掛鉤跟蹤型的指數基金，不過，考慮到參考跟蹤型基金的擇時規律，在當下A股估值偏低的背景下，5月依然有可能有數百億的資金流入A股。韓國綜指在韓國股市納入MSCI的三次過程中均有短期的上漲行情，之後再次回到基本面決定的長期趨勢之中。

平安證券認為，儘管MSCI納入A股於6月1日以及9月3日正式生效，但是在2018年4月以來北上資金已經開始呈現加速流入的跡象，A股市場的全球配置價值在逐漸顯現，人民幣資產配置經歷從無到有，全球資金的陸續進場是大勢所趨。

興業證券指出，短期MSCI納入A股預計帶來增量資金約170億美元至180億美元。在大陸擴大對外開放的政策和A股加入MSCI事件的驅動下，北上資金4月凈流入達到開通以來的次高，達到人民幣386.5億元。

廣發策略認為，納入MSCI預計短期內會給A股額外帶來約人民幣1,000億元的流入資金。短期來看，納入MSCI對A股整體影響不大，長期來看，機構投資者占比提高有助於A股長期保持穩定健康發展。

安信策略表示，短期來看，並未超出市場預期，長期看，A股入摩仍然意義巨大，A股市場將進一步國際化。

申萬宏源認為，大陸基金2018年以來布局MSCI指數相關產品呈現加速態勢。當前布局MSCI相關指數基金發行數量達到13檔，其中華安和華夏的兩檔MSCI中國A股指數基金布局較早，2018年新增相關基金發行數量為11檔，已募集總額為人民幣114億。