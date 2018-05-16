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234檔A股入摩…中興上榜

2018-05-16 01:48經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

MSCI正式納入A股，對大陸股市的投資者結構以及資產定價均有重大意義。 （網路照...
MSCI正式納入A股，對大陸股市的投資者結構以及資產定價均有重大意義。 （網路照片）
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明晟（MSCI）昨（15）日凌晨公布半年度指數成分股的調整結果，MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Indexes）將增加350檔股票，其中有234支A股納入，有53檔股票將剔除，納入比率為2.5%，預計6月1日生效。

首次入摩的A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分別占1.26%和0.39%的權重。

而在MSCI指數中，工商銀行、建設銀行和中石油三支A股是市值最大的新增個股。

新浪財經報導，值得注意的是，被納入MSCI指數名單中，中興通訊赫然在列，同時美國總統川普日前發文稱已尋求中興通訊相關解決途徑。上述兩個消息對於中興通訊而言是重大利多。

受中興通訊有望恢復業務的消息影響，昨日A股市場的手機產業鏈、5G、電子元器件等族群出現普遍上漲。

有業者認為，中興通訊如迎轉機，則對手機產業鏈、5G產業等是個好消息。中興通訊日前已停牌，停牌前股價為人民幣31.31元。

經濟日報提供
經濟日報提供
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按MSCI此前計畫，以上所有調整結果將在5月31日收盤後實施，6月1日生效。

每日經濟報導，這次調整對中國A股非常重要，因為是正式入摩前納入MSCI的A股最終名單。中金公司研究部指出，主要會有兩點關鍵變化：確定6月首次納入A股的最終公司名單；大幅改變當前MSCI中國指數包括的海外中資股成分。

瑞銀證券估算，首次納入有望為A股市場帶來185億美元淨流入。這只是一個開始，今後幾年A股在該指數中的比重會持續上升。

同時，MSCI中國A股國際通指數（MSCI China A Inclusion Index）中將增加11支A股，剔除九支A股。

MSCI中國全股票指數（MSCI China All Share Index）將新增40支個股，剔除25支個股，新增A股中市值最高的三支分別是上海電氣A股、眾安保險H股和在美上市的中概股漢庭連鎖。

而MSCI中國A股指數（MSCI China A Onshore Index） 增加23支個股，剔除88支個股，新增市值最高的三支A股份別是恒力石化、海瀾之家和瀋陽飛機工業集團。

MSCI人民幣上海

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