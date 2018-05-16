陸電信三巨頭合資設立 中國鐵塔申請在港上市

2018-05-16 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



由三大中資電信營運商共同成立的中國鐵塔股份有限公司（中國鐵塔），已向香港聯交所遞交上市申請，計畫融資100億美元（約新台幣3,000億元），最快在今年7月至8月上市。

根據公司提交的初步上市文件，目前中國移動持股比例最高，達到近40%；中國聯通及中國電信則各自持股28.1%、27.9%，中國國新持有6.0%。

經濟日報提供 分享 facebook 截至昨日收盤，中國聯通收盤價港幣14元，漲幅0.29%；中國電信收盤價港幣3.76元漲0.27%；中國移動收盤價港幣74.05元，跌幅0.34%。

前瞻網報導，知情人士透露，中國鐵塔IPO的目標是提升市值至400億美元（約新台幣1.2兆元），不過能否達到，還要看市場情緒和投資者的胃口，從國外同類公司來看，中國鐵塔的估值應該不會太低，美國上市公司美國鐵塔和冠城國際，去年的估值分別是營收的54倍和111倍。

為了爭取開門紅，中國鐵塔聘請中國國際資本和高盛兩大機構指導上市。

證券時報報導，中國鐵塔2014年7月成立，主業是為大陸三大電信商興建及管理通信基地台，目前管理基地台逾180萬座，市場佔有率逾96%。

雲掌財經網報導，中國鐵塔擁有基地台數量187.2萬座，遠高於美國鐵塔公司的15萬座、冠城國際公司的9萬座，以及印度巴帝電信公司的16.2萬座。

而在大陸，中國鐵塔的占比和市占率也是完全的絕對主導地位，市占達97.25%，雖然有超過200家競爭對手，然而行業內排名第二的僅有1.73萬座基地台，不到中國鐵塔的百分之一。