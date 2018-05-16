陸股解碼／藍籌股 配置首選

2018-05-16 01:46 經濟日報 游清翔（宏利精選中華基金經理人）



滬深兩市昨日早盤漲跌不一，滬指小幅震盪上漲，其中以汽車、軟體等題材概念股表現突出。尾盤則兩大指數皆放量拉升，截至收盤，滬指收在3,192.12點，上漲0.57%，深成指收在10,747.99點，上漲0.72%。上漲類股以食品加工、啤酒、軟體等類股為主，黃金、石油開採、機場航運等為主要下跌類股。

MSCI昨日除原有指數新增與刪除之計入公司名單外，也有即將於6月1日納入MSCI中國指數和MSCI新興市場指數的中國A股公司名單。根據MSCI公告內容，234檔獲納入指數的A股產業以銀行、銀行以外之金融、醫藥生技等三大領域為主，從公司市值占比來看，以銀行業最高。

由於A股納入MSCI指數生效在即，近期市場氣氛逐步轉趨樂觀；即便中美貿易戰議題之發展仍持續獲市場關注，先前市場過度反應已幾乎消化殆盡。

在恐慌情緒消散後，基本面因素重獲關注；搭配A股納入MSCI可望讓資金加速流入市場的題材下，基本面紮實、獲利成長穩定的藍籌股將是被動配置的首選。

投資機會仍聚焦於三大題材：首先是健康護理業在醫療改革取得良好進展下值得密切關注，尤其是有創新藥物推出，而且研發實力強勁的醫藥公司。第二是隨著內地居民收入增加，消費升級主題將可持續受惠。第三是中國繼續執行去槓桿化，優質國銀更顯價值。其中以資產品質良好和經營較少財富管理產品業務的銀行較為看好。

（作者是宏利精選中華基金經理人）