長安號通車5年 中歐商貿躍起

2018-05-16 04:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中歐班列「長安號」通車五年，大陸與沿線國家的商貿交往漸入佳境。圖為2018年3月7日中歐班列駛出西安新築車站。 中新社 分享 facebook

通車五年的中歐班列「長安號」發生不少變化，反射出大陸與沿線國家的商貿交往漸入佳境。

新華社報導，2013年11月28日「長安號」國際貨運班列通車，伴隨汽笛長鳴和車輪駛過鐵軌的鏗鏘聲，滿載貨物的國際貨運班列「長安號」從古絲綢之路起點西安向西疾馳，經過六天時間，班列到達哈薩克的阿拉木圖。

如今，「長安號」載貨清單上的目的地不再只是中亞地區，「長安號」身影開始出現在德國漢堡、匈牙利布達佩斯、芬蘭科沃拉等歐洲鐵路樞紐城市。目前「長安號」中亞、中歐班列運營線路已達八條。

「長安號」運載的貨物種類也日益豐富，出口貨物包括工程機械、紡織用品、汽車零配件、電子元器件，以及高端製造產品。

西安海關統計，「長安號」今年第一季出口化工品1603.2萬美元，增長30倍；出口機電產品8860.3萬美元，增長7.3倍；出口紡織品6325.4萬美元，增長15.4倍。

今年大陸發布擴大開放利多政策，增加從沿線國家的商品進口。「長安號」開始逐步實現雙向均衡運輸，進口的商品種類也更豐富。哈薩克的小麥、烏茲別克的綠豆通過「長安號」登上了中國百姓的餐桌。從食用油、水果到平行進口的整車，「長安號」正在改變中國西部地區老百姓的生活、消費乃至觀念。

同期發生變化的還有「長安號」通車頻率。剛開通時，其開行頻次僅一周一班。到2017年，「長安號」班列增長到全年共發車194列。今年僅前四個月，長安號就開出290列，運送貨物總重30.35萬噸。

跨境商貿活動活躍，也為地區民營經濟發展提供新機會。越來越多的企業走出國門，參與地區間的貿易交流合作。

2015年1月，西安市民元朝輝成立從事面向中亞、俄羅斯跨境電商業務的西安絲綢之路電子商務公司，並從2017年開始成為「長安號」客戶。

「公司在俄羅斯多地建立海外倉，通過長安號+海外倉的模式解決對中亞、俄羅斯跨境電商銷售的最大的痛點—物流的時效及成本問題。配送周期從30天縮短到15天，就可覆蓋整個中亞和俄羅斯地區。」元朝輝說，這是跨境電商和國際貿易迫切需要的。

目前元朝輝的公司已累計運送貨物134.83噸，商品種類涵蓋鞋帽、五金、燈具、電器等，受到中亞和俄羅斯客戶的歡迎。

西北大學絲綢之路研究院院長盧山冰表示，「長安號」載貨清單的變化，顯示大陸和沿線國家在「一帶一路」貿易往來中，逐步找到國內和中亞、歐洲市場的需求和供給，這讓「一帶一路」國際商貿對接更有效，並形成良性發展。