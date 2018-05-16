絲博會落幕 外人投資增16.5%

2018-05-16 04:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第三屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會昨在西安落幕，陝西省政府副秘書長薛建興說，「陝西與『一帶一路』沿線國家和地區及國內省區市之間合作深度、廣度不斷提升。」

中新社報導，這屆絲博會吸引來自哈薩克、英國、馬來西亞等75個國家和地區的1900餘名境外來賓與會，既發揮了連接中國東中西部經貿往來作用，更成為促進國際合作的「新引擎」。

薛建興表示，通過絲博會展示陝西積極融入「一帶一路」建設大格局，大力發展樞紐經濟、門戶經濟、流動經濟的新成效。

期間，陝西省代表團共簽訂利用外資項目合同總投資額51.22億美元，其中外資額47.08億美元，增長16.5%。主賓國英國和馬來西亞高度重視這一國際化合作平台，活動數量、類別、領域創歷屆之最，英國舉辦了九場各類活動，涉及投資、經貿、教育、基礎設施等多個領域。馬來西亞圍繞經貿合作舉辦了五個專題平行會。

來自烏克蘭的商人Kiva Serhii表示，希望今後把更多「一帶一路」沿線國家的綠色食品帶到中國，也把中國的食品帶到「一帶一路」沿線的國家。

在這屆絲博會上，涉及經濟、文化、金融、大數據、法律、教育、文物考古等領域的交流合作頻繁，推動形成諸多共識。通過「上合組織成員國跨境動物疫病聯合防控合作會議聯合聲明」；形成「2018絲綢之路商務合作（西安）圓桌會共識」；發起成立絲綢之路大學聯盟航天航空子聯盟等11個「一帶一路」教育教學和研究機構。

來自泰國的參展商曹程明說，每年都有很多中國遊客去泰國旅遊，他們對泰國的文化、生活都有一定了解，「我帶來了泰國的日用品，希望給當地民眾提供些不一樣的選擇。」