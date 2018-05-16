智能產業競爭力 北京居首、廣東第二

2018-05-16 04:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國智能產業區域競爭力評價指數昨在南開大學發布。在智能產業區域競爭力評價指數排名中，北京、廣東、浙江、上海和江蘇走在大陸前列，處於第二梯隊的省、市、自治區包括山東、安徽、湖北、天津、福建、四川、重慶、遼寧、貴州和黑龍江。

中新社報導，這一指數報告由中國新一代人工智能發展戰略研究院完成。報告建立包括408家智能企業、73所大學和56所非大學科研機構、138場2017年在中國境內召開的會議、84家產業聯盟、834家投資者、18個省市自治區和13個熱點城市在內的中國智能經濟樣本數據庫。

通過包括六個一級指標（企業能力、融資能力、大學和非大學科研機構創新能力、鏈接者的連接能力、政府響應能力和創新生態系統對外開放度）和19個二級指標在內的指標體系，報告對中國智能產業區域競爭力水平做出評價。

在三大經濟圈中，京津冀居首位，長三角第二，珠三角位列第三。在經濟轉型升級創造的智能化需求的強力牽引下，三大經濟圈處於智能科技和產業發展前沿。

在智能產業區域競爭力評價指數排名中，北京市位列第一，排名第二的是廣東省。從六個分項指標來看，廣東省在企業能力、連接能力和政府響應能力三項指標方面具有明顯優勢，特別是在企業能力指標的平均專利數以及政府指標的專業園區數量方面，位列第一。廣東智能產業的發展不僅集中在深圳和廣州，而且在包括東莞、惠州和中山在內的製造業發達城市同樣獲得迅速發展。

中國新一代人工智能發展戰略研究院首席經濟學家、南開大學經濟研究所所長劉剛指出，如何構建多元創新主體協同發展的富有活力的創新生態系統，是區域發展智能產業面臨的挑戰。