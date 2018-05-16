昆山進交會 光電、半導體首出擊

2018-05-16 04:36 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ╱綜合報導



中興通訊事件影響，目前大陸舉國上下無不高度重視半導體產業發展。即將在今天登場的2018年中國（昆山）品牌產品進口交易會（簡稱「進交會」），今年也首度設立光電和半導體展區，並成功邀請基恩士（KEYENCE）、富士通、微軟、日月光、龍騰光電、華為等多家中外廠商參展。

為扶持半導體產業，昆山本月6日才剛公布「昆山市半導體產業發展扶持政策意見（試行）」，提出將對投資規模人民幣1億元（含）以上的半導體專業設備、專用材料等生產企業，給予最高人民幣1,000萬元（約新台幣4,500萬元）補助，對經認定的年研發投入超過人民幣300萬元（含）半導體企業也會給予相應補助。

進交會自2012年舉辦以來，今年已邁入第七屆，這屆交易會展覽攤位數達2,000個，台灣電電公會也率領63家會員企業，包下近400個攤位。

主辦單位表示，與往屆不同，今年展會更加突出產業化，取消了消費品展區，並首次引入更專業的光電和半導體及電子電機設備展區，展示全球最新進的光電與半導體的技術和裝備。

主辦單位稱，這既順應了當前大陸官方對半導體行業的重視和扶持政策，將進交會展示內容與智能裝備、光電、半導體等江蘇主導性產業相結合，同時也利用國家級展會平台向海內外專業觀眾展示昆山乃至江蘇電子產業的聚落優勢，實現產業發展與專業展會的相輔相成、相互促進。

這次進交會另一個特色是設有「日本館」，除有三菱、羅姆半導體、OLYMPUS、AMADA等多家日本廠商參展外，京都自動設備支持網路協議會（team）也帶領日本相關業者展示最先進的自動化設備與技術理念。日本業者大規模參展以及進交會專門設立日本館，也正好呼應當前中日關係迅速回溫的大氛圍。