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AI輔助醫療產品 大陸多點開花

2018-05-16 04:36聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

被稱為「AI輔助醫療」的人工智能輔助醫療產品，正在大陸多地進入實際應用階段。2016年以來，大陸網際網路企業百度、阿里、騰訊等相繼發布AI輔助醫療產品，並進入各地醫院、社區。

2017年以前，深圳市南山區人民醫院消化內科主任醫師程春生每天要在超過1000張的胃鏡圖片中，篩查患者的食管癌可疑病灶。去年開始，一套人工智能輔助醫療設備引入，讓他的工作效率大大提高。

在早期食道癌的診斷中，醫生的經驗會發揮很大作用。程春生覺得，這套名為「騰訊覓影」的人工智能系統有助於提高年輕醫生的診斷準確率，減少漏診情況發生。

騰訊覓影是騰訊公司基於人工智能醫學影像技術開發的產品。騰訊公司移動網際網路事業群副總裁陳廣域說，“隨著海量的數據積累，它的判斷將會更穩定。

騰訊覓影目前已經在大陸100多家三甲醫院落地。騰訊公司還與十餘家三甲醫院共建了人工智能醫學聯合實驗室。

目前大陸多家網際網路企業都在這一領域展開探索。 2016 年百度發布AI醫療產品「百度醫療大腦」，可以模擬醫生問診，並與用戶多輪交流、驗證，給出診療建議。

另一家大型網際網路企業阿里巴巴則建立名為「ET醫療大腦」的人工智能系統，在醫學影像、藥效挖掘、新藥研發、健康管理等領域承擔「醫生助手」這樣的角色。

今年4月，中國國務院辦公廳印發「關於促進『網際網路+醫療健康』發展的意見」，明確鼓勵「網際網路+」醫療服務和人工智能等技術應用。

有研究報告表示，中國已有80多家企業投身AI醫療領域，主要應用於醫學影像、病歷文獻分析和虛擬助手等場景。而一些境外醫療和人工智能企業也積極參與布局相關產業。

深圳市南山區人民醫院院長駱旭東表示，AI輔助醫療的發展還有助於改善中國醫療資源不足和分配失衡的問題。

「AI輔助醫療都是開放的系統，支持遠程的診斷、會診、培訓，可以讓偏遠地區的老百姓也享受到一線城市優質的醫療資源服務。」駱旭東說。

騰訊網際網路+醫療中心負責人常佳指出，一個微小的錯誤或許就意味生與死的差異，AI醫療還有很長的路要走。

「目前業內普遍共識是當前AI醫療的基本定位是輔助醫生，落地產品也都應用於輔助醫療，一方面，醫學是人文倫理與科學的交叉點，很多問題不能簡單作出判斷；另一方面，AI醫療的發展時間還不長，仍需很長時間持續進步。」常佳說。

百度深圳患者

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