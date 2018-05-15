油氣進口雙創新高 官方報告揭秘中國能源胃口大

2018-05-15 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸「去產能」大刀闊斧推進能源结构转型，不過，國家統計局今（15）日發布統計，4月原油進口急劇增長，日均進口量達131.5萬噸，年增14.7%， 再創今年以來新高，而日均加工量更是創下史上次高；天然氣進口則已連續7個月保持30%以上的高增長。

由於當前正值機組設備進入密集歲修周期，但今年油氣進口卻觸及歷史新高，華爾街見聞報導，官方報告透露，中國對原油等能源需求處歷史高位，遠大於預期。

據大陸國家統計局發布，4月原油進口3946萬噸，相當於日均進口967萬桶，刷新1月創下的957萬桶史上最高紀錄， 年增14.7%，增速較上月大幅增加14.1個百分點。

累計今年前4月進口原油總計1.51億噸，年增8.9%。

由於國際油價正持續走高，截至4月底布倫特原油每桶飆漲至75.92美元，比3月底上漲6.90美元，現貨離岸價格更創下2015年以來最高。

也就是說，以一噸約7.35桶計算，中國4月購買原油的花費高達206億美元。

而中國是全球能源消耗大國，中國的原油需求量占全球十分之一、占亞洲三分之一。中國石化副總經理馬永生估算，中國的石油對外依存度已經逼近70%。

國際能源署(IEA) 評估，到2023年中國的原油淨進口量將上升到日均1000萬桶。

原油需求高，加工量更不遑多讓。中國4月原油加工量4958萬噸，年增11.5%，比上月增加3.2個百分點，是連續第4個月增長；日均加工165.3萬噸，僅比上月最高紀錄減少0.9萬噸，創下史上第二高。

累計前4月原油加工量19912萬噸，增長9.1%，換算成日均加工量為1210萬桶，已達歷史高峰。

國家統計局解讀，原油進口需求和消耗增加，主要受去年大型石化企業停產檢修影響，加上年原油進口配額和成品油出口配額均大幅增加。

隆眾石化網分析師李彥指出，進口原油主要是民營煉廠，目的是因應價格變動的對沖風險。