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陸學者：無大國合作 「一帶一路」風險中國難以承受

2018-05-15 00:58聯合報 記者林則宏╱即時報導

復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉指出，「一帶一路」是充滿風險的。風險評估、風險控制，是「一帶一路」能不能成功的關鍵。若中國不能和各個大國合作，「一帶一路」的風險將超過中國本身能夠承受的程度。

黃仁偉14日在首屆「一帶一路」上海論壇以「『一帶一路』的大國因素與風險控制」為題發表演說指出， 「一帶一路」是中國作為新興大國最重要的公共品貢獻。

黃仁偉說，作為一個大國，必須有公共品，為國際社會提供貢獻。如果這個大國提供的公共品越來越多，其地位就會上升。而且提供的公共品要能被其他大國接受、被國際體系接受，否則這個公共品也沒有價值、沒有意義。

正因如此，也會產生另一方面的作用，那就是其他大國怎麼看？因為你要產生這麼大的影響，提供這麼大的公共品，其他大國難免會有焦慮，某些時候還會阻礙，甚至反對。

尤其「一帶一路」涉及這麼多的地區、這麼廣泛的空間，自然會產生很多的風險。如果中國不能和各個大國合作控制這些風險，「一帶一路」的風險就會超過中國本身能夠承受的程度。

黃仁偉將「大國」分成三類，一類是中國周圍大國，主要有三個：俄羅斯、日本、印度。俄羅斯長期來說是中國最緊密的戰略夥伴，總體上是支持「一帶一路」的。

「一帶一路」的原型即亞洲基礎設施網絡，其實是亞洲開發銀行在1990年代就提出來的，亞洲開發銀行的主要領導者是日本，所以日本認為亞洲基礎設施網絡是日本先提出，被中國借過去了。而且日本在東南亞已經營很長時間的基礎設施，如今中國卻在東南亞把很多項目拿走了。

印度是周圍大國中對「一帶一路」比較消極的。去年大陸在北京舉行的「一帶一路」峰會，印度就沒有參加。但印度最近參加了上海合作組織，也即將參加青島會議，這是印度第一次參加正式的上合組織峰會。但印度也擔心「一帶一路」在南亞會形成地緣政治上對印度不利的環境。

可以看到，三個中國周圍大國都不是完整地支持「一帶一路」，都在猶疑或徬徨，看中國到底怎麼走。

第二種是離中國較遠的大國，如：歐盟、巴西、南非。巴西、南非幾乎沒有力量和中國討論「一帶一路」的願景，歐盟原來是比較支持的，例如亞洲基礎設施投資銀行，歐盟就有很多成員加入。

但由於歐盟旁邊的「小夥伴」東歐16國提前和中國結成了「16+1」，歐盟對此並不太高興，因此最近德國外長和德國總理帶頭批評「一帶一路」。

最後是美國，其對「一帶一路」的態度基本上是負面的，特別是去年12月美國國家戰略安全報告將中國定位為「修正主義國家」，核心就是要改變國際秩序，重要途徑就是「一帶一路」。

黃仁偉說，對於中國要推行「一帶一路」建設，美國非常擔心其領導多年的國際秩序、國際體系將因此解體，其領導的盟國體系也會出現鬆懈，大量的中小國家會轉而採納中國模式、中國道路。所以美國對「一帶一路」的看法遠遠超過基礎設施本身，認為其對美國軟實力的影響甚至大於對基礎設施的影響。

黃仁偉指出，中國必須認識到「一帶一路」是充滿風險的，其機遇甚至在某種程度上還沒有風險大。所以風險評估、風險控制，是「一帶一路」能不能成功的關鍵。若沒有大國合作，「一帶一路」風險控制是很難的。

其次是「一帶一路」的經濟風險，包括：匯率、國際合同、國際標準在許多國家可能隨時都會發生變化，能不能保證這些經濟合同穩定履約，就需要大國合作。此外，還有資金流動的穩定問題。

第三是一些非傳統安全的其他內容，如：國際犯罪、國際疾病的流行。隨著「一帶一路」推進，可能會產生一些非法的人口流動，如果沒有大國合作，這些問題也會非常嚴重。

最後是「一帶一路」的生態。許多國家都有NGO在活動，並以生態問題來阻擋「一帶一路」，所以「一帶一路」推進也需要和NGO進行對話。

黃仁偉表示，「一帶一路」在施工的開始階段，肯定是生態破壞的程度大於建設的程度。但如果「一帶一路」的項目完成了，生態是可以從某種程度逐步恢復的，但這個過程比較長，可能需要五年到十年，甚至更長的時間。因此，如果用第一年的生態描述20年以後的，那也是不合理的。

黃仁偉強調，中國應該將「一帶一路」向更多的大國開放，與更多的大國實現互利。因為如果不能考慮其他大國的利益訴求，「一帶一路」將難以推行下去。最近日本、俄羅斯、印度對「一帶一路」的態度都在發生轉變，他希望中國周邊這三個大國，將會是第一批和中國就「一帶一路」展開合作的大國。

復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉指出，如果中國不能和各個大國...
復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉指出，如果中國不能和各個大國展開合作，「一帶一路」的風險將超過中國的承受能力。特派記者林則宏／攝影
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由上海社會科學院、中聯部當代世界研究中心、香港貿易發展局共同主辦首屆「一帶一路」...
由上海社會科學院、中聯部當代世界研究中心、香港貿易發展局共同主辦首屆「一帶一路」上海論壇14日登場，共有來自日本、韓國、菲律賓、泰國、孟加拉、哈薩克、義大利、肯亞等20多個「一帶一路」相關國家的學者專家共同參與。特派記者林則宏／攝影
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