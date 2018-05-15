武漢建長江中游航運中心

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為推動國家重大戰略實施，加快構建綜合交通運輸體系，位於「長江之腰」的武漢計畫用3年時間全面建成長江中游航運中心，提升港口貨物吞吐能力至2億噸／年。

新華社報導，武漢市交通運輸委員會表示，圍繞全面建成武漢長江中游航運中心總體目標，未來3年，武漢市計畫實施航道整治工程、船舶交易服務中心、集裝箱碼頭改擴建、新建舾裝泊位等重點基建項目共6個，總投資超過15億元。

武漢計畫通過水運攻堅行動，大大提升漢江航道通航條件，保證常年可通行2000噸級船舶。加強航運交易服務中心軟實力建設，通過引入船舶交易經紀人、船舶價格評估、金融、保險、結算、電子商務等機構，形成集中、有形的船舶交易市場。

此外，加大對外開放格局，通過港口、泊位建設，提升港口貨物吞吐能力至2億噸／年，其中集裝箱通過能力500萬TEU／年。

作為航運中心集疏運體系的重要支撐，在高速公路方面，武漢並且計畫投資345億元，加快推進連接周邊省市以及武漢城市圈其他城市的高速公路網絡，預計2020年在市域內形成「三環十五射」高速公路格局。

數據統計，截至2017年底，沿長江湖北段長江幹線港口吞吐量增至3.2億噸，擁有3000噸級至5000噸級的碼頭131個，5000噸級及以上碼頭117個。武漢港口碼頭大型化、專業化趨勢明顯，目前已經完成「億噸大港、百萬標箱」初步目標，穩居世界內河港口第一方陣。