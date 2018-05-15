德企安聯 獨資設保險集團

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國擴大金融業對外開放，將允許外企設立平台型的保險集團。5月9日，德國安聯保險集團總部決定在上海獨資設立安聯（中國）保險集團公司，釋放出監管層推進保險業對外開放的積極訊號。

中央社報導，目前在中國大陸，財險公司沒外資投資比率上限，壽險公司外資比率則不得超過50%，但不得超過50%的上限引發不少問題。當外資與中資在發展戰略和經營理念不一致時，往往因外資沒有主導權而與中資股東陷入僵局。

一些中外合資壽險公司因此股權更替頻繁，發展受限。如中法人壽，其外資股東股權不斷被稀釋，償付能力常年墊底，目前流動性已枯竭，靠向股東借款維持營運。

澎湃新聞報導，安聯保險在此次在中國擬設立的既不是壽險公司，也不是財險公司，而是保險集團公司。中國人民大學財政金融學院教授石曉軍認為，設立集團這個說法確實是中國容易接受的說法。

石曉軍說，外資保險公司在國內的業務比較單一，沒有形成資源整合，而中資保險公司已經紛紛成為保險集團、形成平台型保險公司。在今後進一步開放的條件下，應該鼓勵外資保險公司增加競爭優勢。

國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生也說，安聯保險這次是建立一個集團，「應該是可以的，至少說不在目前政策約束的範圍內」。集團可能本身不一定直接做業務，只是在子業務之上的一個架構，所以可能不受股權比率的限制。

報導說，一旦安聯（中國）保險集團公司獲批，其在中國的業務也就可以統一透過並表的方式管理，同時還能享受「國民待遇」政策紅利。

最重要的是，安聯（中國）保險集團公司若能獲批，則表明外國投資者可以透過獨資設立保險集團公司的方式進入中國，無疑也釋放出監管層推進保險業對外開放的積極訊號。