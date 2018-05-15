大陸房地產 今年價格平穩回落

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國社會科學院城市發展與環境研究所和社會科學文獻出版社14日聯合發布「房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.15（2018）」稱，2018年將成中國本輪房地產市場低點，預計房地產價格全年平穩回落。

中新社報導，2017年，中國房地產開發投資增速同比名義增長7%，銷售價格增幅亦較上年出現明顯回落，房地產宏觀調控取得明顯成效，市場呈平穩發展態勢。

藍皮書執行主編、中國社科院城環所土地經濟與不動產研究室主任王業強指出，2017年中國房地產市場還存在一些問題，如長效調控機制亟待建立；住宅去庫存效果明顯，但人口流出地房屋空置需警惕；個人按揭貸款負增長，房地產開發企業融資成本上漲壓力增大等。

展望2018年，藍皮書認為，中國樓市調控將繼續以穩為主，為住房制度改革和房地產長效調控機制建設營造穩定市場環境，樓市緊縮調控與去庫存政策仍將併行不悖。

一方面，儘管熱點一、二線城市房地產市場明顯降溫，但供不應求的市場格局並未發生實質性轉向，需維持現有政策調控力度不變，部分熱點城市不排除進一步出台更嚴厲的調控政策；另一方面，由於三、四線城市市場熱度持續提升，前期刺激政策需淡出甚至轉變為緊縮調控，以維持房地產市場平穩健康發展。

藍皮書分析說，整體來看，2018年將是中國本輪房地產市場低點，預計房地產市場整體呈現下行態勢。在供給側，限價政策很難有所放鬆，熱點城市土地供應量將持續偏緊；在需求側，「房住不炒」的政策基調不會發生變化，加上銀行信貸收緊使得購房成本顯著上升，故而成交規模也會受到一定限制。

王業強表示，隨著今年樓市調控政策「不放鬆」、需求側各類不利因素依舊存在，加之企業融資受阻、居民去槓桿、開發貸款等收緊，預計2018年房地產開發投資額仍然會保持低位運行。受銷售回落影響，房地產價格全年將呈現平穩回落。