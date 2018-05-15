港中大深圳眾創中心 開幕

2018-05-15 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港中文大學「深圳研究院眾創中心」近日正式宣布啟用，以擴展中大在大灣區的據點，促進深港兩地產學研合作，帶動資訊技術、生物科學等產業創新，為粵港澳大灣區發展作出貢獻。

中通社報導，整個眾創中心裝修後面積約為1386平方米，設有11間獨立辦公室、3間會議室、1間研討室，以及19個辦公室卡位，旨在為有志於在內地市場創業的中大學生提供工作間、專業設備、軟體資源，以及創業顧問服務等。

深圳市科技創新委黨組書記邱宣、中大校長段崇智、副校長張妙清、中大深圳研究院院長鄭漢其、各部門代表、院校研究院代表及校友等約200位嘉賓出席了近日的開幕典禮。

邱宣在致辭中表示，作為粵港澳大灣區建設的重要合作夥伴，香港與深圳的合作正全方位展開。中大深圳研究院眾創中心的成立，意味著中大在創新創業教育、人才培養、知識轉移等方面又邁出了新一步。

段崇智表示，中大的內地發展策略始於深圳，在深圳研究院成立眾創中心，旨在加強創新創業人才培養，為中大學生、校友及教授提供切實幫助與有效平台。

鄭漢其對媒體表示，深圳相較於香港的優勢是背靠龐大的國內市場及產業鏈。他希望中大利用深圳優越的地理位置、良好的創業環境、龐大的國內市場，將學生或教授的研究成果形成產業，配合香港特區及國家大灣區的發展需要。

目前，眾創中心內已有7間初創公司進駐，均由中大校友經營。入駐的深圳視見醫療科技有限公司創辦人、中大電腦科學與工程系畢業生陳浩表示，該公司的辦公地點分佈於香港科技園和深圳眾創中心兩地，在發展過程中得到了中大的諸多幫助，解決了包括融資、團隊、財務、法律在內的一系列困難。

中大研究及知識轉移服務處處長李志明表示，中大平均每年成立約15間初創公司。自2017年開始，中大校本部亦開設了副修創業課程，全校學生都可申請。他相信未來會有更多學生來到深圳研究院發展。

眾創中心成立於2017年底，位於深圳市南山區高新產業園的中大深圳研究院內。