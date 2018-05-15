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海南全島 實施自貿試驗區試點政策

2018-05-15 02:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中共海南省委13日召開七屆四次全會，決定海南全島實施現行自由貿易試驗區所有試點政策，到2020年要取得重要進展。

中新社報導，會議決定提出，海南對照高水平貿易和投資自由化便利化要求，在海口綜合保稅區、洋浦保稅區等海關特殊監管區域實行更加開放的管理制度。大幅放寬市場准入，對外資全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，制定實行更加精簡的負面清單。

海南深化現代農業、旅遊業、高新技術產業、現代服務業對外開放，在一些重點領域取消外資股比限制和准入限制。在海關特殊監管區實行「一線放開、二線高效管住」的貨物進出境管理制度，建立一線進出貨物負面清單。加快發展跨境電商、全球維修、郵輪貿易、保稅展示交易等新業態。擴大金融開放，建立自由貿易帳戶體系，探索開展人民幣資本項目可兌換，促進自由貿易試驗區企業跨境投融資便利化，穩妥有序開展離岸金融業務。

海南將充分借鑒國際自由貿易港發展經驗，在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等探索更加靈活政策體系、監管模式和管理體制。

海南將加快構建與國際貿易規則相接軌的體制機制。編製全國最少的行政審批事項清單，構建多元化國際商事糾紛解決機制和國際化的法律服務機構，成立國際專業仲裁調解機構。完善外商投資企業投訴機制，保護外商投資合法權益，加強對產權的司法保護。

在打造具有世界影響力的國際旅遊消費中心方面，海南將實施更開放便利的離島免稅購物政策，逐步放寬郵輪旅遊管制，優化對郵輪和旅客多點掛靠、入境免簽、檢疫檢驗等服務。在三亞等郵輪港口開展公海遊航線試點，開通面向太平洋、印度洋的跨國郵輪旅遊航線以及環海南島、海上無目的地郵輪航線。放寬遊艇旅遊管制，推動瓊港澳遊艇自由行。

此外，海南將全面放寬旅遊市場准入，積極培育中外合資旅行社，優化國際會議賽事展覽監管，簡化展品檢疫審批管理，積極引進國際頂級專業會展公司。

海南將積極發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等，打造國家體育旅遊示範區，引進和舉辦國際一流體育賽事。探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票，創新福利彩票和體育彩票規則，探索設立新的票種，適當提高返獎率。

海南積極融入粵港澳大灣區建設。謀劃建設瓊港、瓊澳服務業合作園區，加快建設粵桂瓊海洋經濟合作區，密切與香港、澳門在海事、海警、海上搜救、經貿、旅遊、金融、文化、教育等領域的合作。加強與台灣地區在教育、醫療、現代農業、海洋資源保護與開發等領域合作。

郵輪體育自由貿易

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