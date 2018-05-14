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聯想不挺華為？網友：賣產品時愛國 投票卻言商

2018-05-14 12:47聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

日前一條兩年前關於5G技術標準的舊聞被大陸網友翻出來，炮轟聯想為什麽不給華為投票、聯想不支持Polar方案不愛國等，引發大量網友質疑聯想的忠誠度。對此聯想集團董事長楊元慶在微信朋友圈發文表示，「如果真給技術標準貼上愛國標籤，它還能夠在國際市場上暢通無阻嗎？」

新浪網報導，事實上，聯想和華為都先後發聲明試圖闢謠。聯想公告表示聯想旗下的摩托羅拉移動，所投的都是讚成票，華為官方也發布聲明，表示聯想和摩托羅拉投的都是讚成票。

聯想官網微博發聲明認為Polar碼方案能成為5G國際標準，是大陸企業共同持續努力的突破性結果，聯想將與華為及大陸企業廣泛合作，共助5G產業繁榮發展。但卻沒有開放網友評論功能，同樣引發不小的爭議。

此外，楊元慶13日也親上火線，轉發文章同時評論：「本就一個有關技術標準的投票，竟能在兩年後硬給炒成一個愛國的話題。好吧，愛國，咱也絕對經得起考驗！但問題是，如果真給技術標準貼上愛國標籤，它還能夠在國際市場上暢通無阻嗎？」

但也有不少網友對此不認同，認為相比華為，聯想與高通關係更為密切，楊元慶觀點避重就輕，即使是短碼方案，在第86次會議上，聯想也是支持高通而不是華為，而且還是大陸公司裡面唯一不支持華為而支持高通的，只是後來在第87次會議上聯想才轉而支持華為。也就是說聯想在長碼方案投的反對票，只是在短碼方案投了讚成票。

有網友表示，什麽叫「真給技術標準貼上愛國標籤，他還能夠在國際市場上暢通無阻嗎？」高通、安卓能夠在國際市場上暢通無阻，難道高通、安卓不愛美國嗎？高通為什麽不賣給中興？為什麽被人卡了脖子？

還有網友說，聯想確實是個民族企業，不過是美國人的。賣產品的時候告訴消費者自己是大陸企業，要支持國產，投票的時候，告訴消費者不要亂貼愛國標簽。

也有網友認為，在商言商，聯想投票或反對都是企業自主經營行為，只要不違法亂紀，無可厚非。

聯想集團董事長楊元慶。（照片/百度圖庫）
聯想集團董事長楊元慶。（照片/百度圖庫）
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