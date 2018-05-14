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當互聯網碰上餐飲 吃飯方式改變你的生活

2018-05-14 12:43聯合新聞網 文／大數聚提供

中國自2016年開始「十三五」計畫起，大眾餐飲消費也逐步崛起，消費者需求也開始多...
中國自2016年開始「十三五」計畫起，大眾餐飲消費也逐步崛起，消費者需求也開始多元化。隨著科技與時俱進，不僅重塑了消費者的消費決策行為，更為傳統的餐飲服務市場迎來新的轉型機會與展望。圖／ingimage
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中國擁有廣大的消費市場，在政府推出「十二五」計畫後的餐飲市場，歷經了洗牌與整合過程，餐飲增長速度雖有減緩，但整體餐飲收入仍持續成長。自2016年開始「十三五」計畫起，大眾餐飲消費也逐步崛起，消費者需求也開始多元化。隨著科技與時俱進，不僅重塑了消費者的消費決策行為，更為傳統的餐飲服務市場迎來新的轉型機會與展望。

本文將帶你來看中國餐飲市場的動向，科技賦予餐飲業新功能，帶領餐飲市場邁向新業態。

中國餐飲市場競爭加劇，跨界品牌加入新業態

根據中國國家統計局數據顯示，2017年中國餐飲收入高達了4萬億人民幣(約台幣18萬7千多億元)，不僅說明了餐飲業規模龐大，更突顯餐飲市場的增長潛力，其中佔據餐飲業主導地位的竟是中小企業/商家，實力不容小覷。

表／大數聚提供
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強勢的消費力推動中國的消費層級不斷提升，在這巨大且分散的中國餐飲市場中，整體行業前景持續看好，然而餐飲企業紛紛面臨著經營成本(房租、人力、食材)的節節攀升，利潤空間不斷被壓縮，逐一陷入毛利低的窘境，促使餐飲企業得面對越來越困難的經營環境。

另一方面，由於中國餐飲市場規模大，吸引不少跨行業的企業/商家投入，從奢侈品牌到快消時尚品牌，家居行業和便利商店等紛紛成為參與者；面對湧入餐飲市場投資的新業態環境，市場競爭局面加劇，參與者將自身業務與餐飲融合，創造顛覆性及多元化的產品/服務提供讓消費者，例如，上海首開GUCCI Café 及無印良品咖啡店、各大中心城市開設的家居產業—宜家商場內的餐廳、和7-11速食便當等。

除此之外，在新技術層出不窮的環境中，餐飲業及零售業紛紛開始變革，由技術結合門店經營方式，打造出餐飲業的新型業態，例如，知名的「盒馬鮮生」、無人餐廳等不斷湧現，加快了行業競爭速度。

O2O模式深入經營，大數據成為新時代核心力

在消費升級的時代中，消費者習慣發生變化，對餐飲服務的要求逐漸升高，新一代消費者的出現也持續推進餐飲業朝向多元化發展，大眾餐飲逐步成為拉動行業增長的主力。

表／大數聚提供
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科技的推進促使人類生活出現新變革，而互聯網也滲透到人類生活的每個角落，拓展更大的服務範圍。同時，隨著移動終端的應用與移動技術研發不斷進步，進一步推動消費場景走向多元化；直至現今，大多數的中國消費者已逐漸習慣使用手機及網路來滿足一切生活所需，因此，餐飲業線上化也已是必經的過程。

伴隨著互聯網一同成長，中國新一代的消費主力為80後和90後的消費族群，由於消費過程的便捷度持續提升，以及現代社會對個性化和品牌化的追求，對餐飲業而言，新消費時代是一個新的轉型升級機會，透過行業精細化及數據化管理方式以滿足消費大眾。（作者：程琪）

全文未完，完整文圖詳見當互聯網碰上餐飲時，吃飯方式改變你的生活

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