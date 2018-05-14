品牌博覽會首辦 逾600名企亮相

2018-05-14 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆中國自主品牌博覽會12日在上海進行，600多家知名品牌企業的集中亮相，顯露出中國自主品牌的厚度、底氣、質量、機遇和成績。

中新社報導，此次展出的中國自主品牌中，眾多老字號入選其中。如創建於1864年的全聚德，創建於1669年的同仁堂。值得注意的是，在老字號煥發青春的同時，一些新的技術、新的業態也催生出一系列新的品牌，從而讓整個中國品牌集群更具厚度。如上海將年輕人喜歡的嗶哩嗶哩網站放入其品牌展廳，湖北省展示的品牌中也可以看到「鬥魚」直播的身影。

此次展覽中，許多企業都將掌握核心技術、打破海外壟斷作為其展示的亮點。如TCL就展示了其旗下品牌、打破「缺芯少屏」困局的華星光電。TCL是國內首家建立起液晶面板-背光模組-整機垂直產業鏈一體化優勢的企業。掌握各環節核心技術，使TCL核心部件的供給不再受制於人，保證了全球競爭力。

綠色環保也是一大看點。在河北展廳，「智造強省、綠色河北」被作為主題標語。作為河北參展企業之一，「晨陽水漆」主打綠色概念。「晨陽水漆」品牌運營中心總經理馬林表示，若企業產能全部釋放，用水漆替代油漆，一年可減少VOCs排放100萬噸，節約石油200萬噸，節約標準煤286萬噸，減排二氧化碳715萬噸，相當於100萬輛轎車一年的廢氣排放量。

除傳統的衣食住行，中國消費者在醫療、教育、環境等多個領域增長的需求以及這些需求所構成的消費升級的態勢，也成為此次品牌博覽會的一個看點和中國品牌發展的機遇。

在上海此次推出的品牌中，除恒源祥、老鳳祥等老字號，還有「滬江」等滿足於消費升級新需求的品牌。滬江從早期的公益學習社區起步，經17年發展成為全球範圍內領先的互聯網學習平台，目前已擁有用戶超過1.7億，移動用戶1.4億。

在澳大利亞市場，張小泉套刀一年可賣出上萬套，服裝品牌波司登賣到了南極，「左右家私」等新中式風格走進海外家庭客廳，百雀羚、王星記等中華老字號也開始順應海外消費者習慣……中國品牌正在世界範圍內得到更廣泛的認同。

京東平台的大數據也勾勒出中國品牌發展的成績。數據顯示，2016-2017年中國品牌的銷售額增速比國外品牌高7%，銷售量增速比國外品牌高1%，銷售額增速比銷量更高，說明2016-2017年中國品牌商品的平均單價得到提升，中國品牌持續推進著高品質之路。