全球電商大會 70國秀2萬種商品

2018-05-14 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在河南鄭州舉行的第二屆全球跨境電商大會數字貿易成果展，有來自全球70多個國家的20000多種特色商品現場展示，澳大利亞的奶製品、西班牙紅酒、保加利亞餅乾等不一而足，來參觀的遊客流連在各個跨境電商門店，不時有人駐足下單。

新華社報導，與沿海省份相比，河南等內陸省份擴大貿易一度步履緩慢。然而，隨著網絡、交通、物流等產業的蓬勃發展，它們正迎來擴大對外開放的新契機。

2012年，河南省會鄭州成為全國首批跨境電子商務試點城市，經過多年發展，跨境電商已成為河南對外開放的一張「亮麗名片」。

截至目前，河南跨境電商備案企業4000多家，鄭州海關累計驗放跨境電子商務進出口清單超過2億單，商品總值突破200億人民幣。

2015年3月7日，國務院批復同意設立中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區，此後又有天津、成都、鄭州等12個城市獲得批復同意設立跨境電子商務綜合試驗區。試驗區建設不斷推進，示範帶動效應也逐步顯現，已逐漸成為中國外貿創新發展的新亮點，轉型升級的新動力、新動能和服務一帶一路建設的新載體。

2016和2017年綜試區跨境電商的進出口增速均在100%以上，2018年一季度增速達85%，明顯高於整體外貿增速，13個綜試區試點以來，新增第三方平台超過了400個，新增跨境電商進出口企業超過2萬家。