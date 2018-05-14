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連城新天地 百家廠商等進場

2018-05-14 02:02聯合報 苗君平／深圳報導

「連城新天地」是大陸地鐵城軌交通的商業示範區。 苗君平／攝影
「連城新天地」是大陸地鐵城軌交通的商業示範區。 苗君平／攝影
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台商王明來引用台北車站地下街經營模式，承租經營深圳市地鐵一號線，2012年開闢橫跨三站兩區間的「連城新天地」，目前年營業額約十億元人民幣，成為深圳知名的購物商業中心，未來前景看好。

大陸城市紛紛前往取經，列為必到調研的「景點」，連還沒有興建地鐵的海南三亞也不例外。使得大陸的地鐵地下街，一躍成為熱門新興商圈，改變大陸商家「不願到地下做生意」的傳統觀念。

「連城新天地」連年在大陸城軌交通評比獲獎，不僅是深圳軌道集團得獎常客，2017年還獲得大陸的「中國城軌交通商業示範街」，去年底又獲中國城軌交通協會頒發的「城軌交通資源經營示範品牌」以及第一屆中國城市軌道交通博覽會的「特別貢獻獎」。

連城新天地橫跨深圳地鐵一號線的崗廈、會展中心、購物公園三站，全長1.5公里，總面積約五萬平方米。是大陸目前唯一「貫穿多站廳，連接多樞紐」的地鐵商業街，現在不僅擁有自主吉祥物，發展系列產品，也成為最專業的地鐵商業營運商。

王明來說，這條地下街原本荒廢近十年，大陸民眾常將地下街與防空洞混為一談，一度令地方政府很頭痛。2008年發生金融危機，從事電子業的王明來決心突變，來個「轉行升級」的大轉彎，利用曾在台灣投資餐廳的經驗，接手深圳市地鐵集團的委託經營。

他表示，當時把所有家產都投資下去，心中忐忑不安，每天在工地監工長達十二小時，來回東莞住家與深圳工地，長達兩年半時間，並到日本、香港等地考察，最終引進台北地下街的經營模式，揉合中國文化特色，打造這條地下街，至今仍可見，包括台灣廟會陣頭展示、臺灣布袋戲偶文化展示、中國茶具等各種藝術走廊。

連城新天地位在深圳市福田區CBD會展中心旁，地理環境優越，與五條地鐵線路無縫連接。並與廣深港高鐵「福田站」交通樞紐、地鐵「崗廈北站」交通樞紐（預計2020年開通）直接相連。

附近辦公大樓林立，來往人潮川流不息，棟棟相連，不必擔心刮風下雨，就可到地下街享受美購物的樂趣，每逢用餐時間，更是大排長龍，一位難求。

地下街約有三百多個商鋪，十分搶手；王明來表示，隨時排隊等待進場，約有近百家廠商，商戶有時還得動用特殊關係，才能搶到理想的位置。

他表示，地下街商戶不乏國際知名品牌，台商約有卅多家，多是台灣知名的連鎖餐飲業。每天人流量平均約十萬人左右，與地下街相接的深圳福田廣深港高鐵站，今年九月往香港的高鐵將開通，到香港不用廿分鐘，加上附近崗廈社區連結地下街的通道，明年初可完工，人流量與營業額都可望翻倍。

深圳香港高鐵

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