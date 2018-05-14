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南寧鐵路物流中心 啟用

2018-05-14 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中新互聯互通南向通道建設重點工程—廣西南寧鐵路物流中心5月11日正式開通運營，這是迄今為止廣西鐵路規模最大的物流中心，該中心全部竣工後，將成為中國最大的鐵路多式聯運物流基地。

中新社報導，南寧鐵路工程建設指揮部工程管理部部長陳袁東表示，該中心的啟用，為廣西參與南向通道建設提供了強力支撐。將極大拓展南寧鐵路貨運樞紐的物流能力，有利於提升中新互聯互通南向通道海鐵聯運班列、中越跨境集裝箱班列等班列貨物集結效率，拓展區域物流的輻射功能。南寧鐵路物流中心啟用初期，開通集裝箱作業區、長大笨貨運功能作業區，辦理集裝箱和鋼材、大型機械、噸袋裝等長大笨貨物運輸業務。兩個功能區貨物堆場累計7萬平方米，共設2條股道，每條股道可同時安排60輛貨車同時作業，年設計吞吐能力600萬噸。

2017年4月，中國鐵路南寧局集團公司開行首趟中新互聯互通南向通道班列，2017年底中歐班列新增中國南寧－越南河內運行區間，打通了中國中西部地區向南經廣西憑祥對接東盟的鐵路運輸大通道。

目前兩條線路均已實現集裝箱班列常態化運行，運量呈明顯上升態勢。這些班列的開行，需要一個功能齊全的物流中心配套，南寧鐵路物流中心順勢而生。

南寧鐵路物流中心地處廣西南寧市江南區，總占地面積約5634畝，約相當於520個標準足球場的規模，初步規劃設集裝箱、冷鏈、商品汽車、電商物流、板材、糧油等12個功能區，遠期年吞吐能力達到2000萬噸。

南寧鐵路貨運中心南寧南貨運營業所所長譚勇表示，南寧鐵路物流中心集合區域內公路、航空等運輸方式，為區域物流提供運輸集散、倉儲配送、包裝加工、保稅存儲、商貿交易、信息對接、電子商務、融資租賃等一站式綜合服務。

為更好地參與南向通道建設，2018年廣西將加快欽州港東站集裝箱中心站、南寧全國性綜合交通樞紐等39項目建設。

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