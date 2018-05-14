海南搶百萬人才 訂2025年達標

2018-05-14 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中共海南省委七屆四次全會13日通過「百萬人才進海南行動計劃（2018—2025年）」，為建設海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港招攬國內外人才。

中新社報導，根據「百萬人才進海南行動計劃（2018—2025年）」（簡稱「計劃」），海南到2025年將實現「百萬人才進海南」目標，基本建立具有中國特色、體現海南特點、與國際接軌的人才發展體制機制，基本形成人才集聚新高地。

「計劃」稱，海南將積極開展國際人才管理改革試點，放寬國際人才居留和出入境限制，符合認定標準的外籍和港澳台地區高層次人才及其配偶、未成年子女可直接申請永久居留，其他外籍人才可憑工作許可證明在口岸申請工作簽證入境，在瓊工作的外籍華人可按規定簽發有效期5年以內的居留許可。

海南探索構建與國際接軌的技能人才評價體系，允許外籍和港澳台地區技術技能人員按規定在瓊就業、永久居留。鼓勵在國內高校獲得碩士及以上學位的留學生在瓊就業創業。面向一帶一路沿線國家擴大高校留學生規模。建立吸引外國高科技人才的管理制度。開闢結匯換匯綠色通道，國（境）外人才在海南的合法收入可匯至國（境）外。

「計劃」指出，海南實施更加開放的人才引進政策，吸引省外人才來瓊工作、創新創業，加大吸引使用「候鳥型」人才。通過落戶門檻、創業支持、購房便利等各方面予以優惠政策，包括開放人才落戶限制，提升人才子女就學、配偶就業、醫療保障等內容。

根據「計劃」，海南每年引進的各類人才自落戶之日起在購房方面享受本地居民同等待遇；還將為大師級人才、傑出人才、領軍人才等高層次人才提供免租金、可拎包入住的人才公寓，全職工作滿一定年限分期贈予產權等不同待遇。

除引進人才外，海南實施更加積極的人才培養政策。有針對性的培養重點領域、重點產業的各類人才，並給予一定扶持。招錄一批熟悉自由貿易試驗區、自由貿易港建設的高端人才進入黨政機關。

海南加強創新載體建設和創業支持，爭取國家級創新機構在瓊落戶，推動重點學科和實驗室建設，推動海南大學作物學建設成世界一流學科，大力集聚各類重點產業企業，支持國際人才離岸創新創業，鼓勵科技人員兼職或離崗創業，同時加強科技創新和成果保護。