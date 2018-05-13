吉利回應罰款風波：收購戴姆勒時第一時間已通知市場

2018-05-13 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸吉利汽車，因為通報購買德國賓士汽車生產商戴姆勒股份較晚，目前面臨高達1,000萬歐元（約新台幣3.6億元）的罰金，或者其年營業額5%的巨額罰款。對此，吉利回應稱，今年2月23日第一時間就其持有戴姆勒9.69%的股份事項通知了市場，且通知的內容準確無誤。

華爾街見聞報導，大陸吉利汽車日前宣布收購德國戴姆勒9.69%的股權一事，又掀起新的波瀾。德國聯邦金融監管局認為，吉利在收購戴姆勒股份時，在通報時間上違反了相關規定。與此同時，德國政府希望藉此事件修改相關的法律法規，以加強對商業收購監管。

吉利目前面臨高達1000萬歐元的罰金，或者年營業額5%的巨額罰款。

法蘭克福匯報引用德國財政部的一封信函指出，吉利董事長李書福在戴姆勒的股權投資應該部分在2月22日，而不是2月23日披露。該報看到的信函稱，德國聯邦金融監管局（BaFin）調查發現，有關3%和5%閾值的文件提交，應該在2月22日完成。調查結論完成後，可能的罰款將由BaFin確定。

對此，吉利方面今天回應稱，吉利在第一時間，即2月23日，就其持有戴姆勒9.69%的股份事項通知了市場，且通知的內容準確無誤。

吉利強調，BaFin認為之所以要求吉利做補充披露，是因為22日當天，吉利通知了相關投資銀行，即最終於23日向吉利出售股份的投資銀行，吉利的股東已經原則上批准了這項潛在交易。但是這種和投資銀行之間的內部溝通，並沒有對任何一方產生任何有法律約束力的義務。