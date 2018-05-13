大陸信用債今年已17家違約 涉及金額近人民幣150億元

2018-05-13 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



在官方控制槓桿和嚴監加管的背景下，大陸不少企業的資金鍊緊繃，以民營企業為代表的相對弱勢企業持續受到衝擊，密集爆發違約事件。數據顯示，今年以來大陸已有17隻信用債務違約，涉及金額接近人民幣150億元（約新台幣720億元）。

每日經濟新聞報導，今年以來大陸債券市場「雷聲不斷」，不少法人機構「中招」，甚至有機構大面積「踩雷」，債券基金跌幅趨近股票，讓不少投資人財富大為縮水。

據券商中國統計，2018年以來，已有17支債券發生違約，涉及10家公司，包括凱迪生態、四川煤炭、大連機床、丹東港、億陽集團、中城建、神霧環保、富貴鳥、春和集團、中安消等10家公司，涉及債券餘額達人民幣145.64億元（約新台幣700億元）。

頻繁爆發的債務違約影響到債券基金的業績。截至5月10日盤後數據，全市場已有144支債券基金淨值在今年內出現下跌，共有22支今年內淨值跌幅超5%，有4支今年內淨值跌幅超10%，中融融豐純債和華商穩固添利的淨值跌幅更超過20%。

截至目前為止，中融融豐純債基金表現市場倒數第一，中融融豐純債A年內淨值下跌47.96%，當前淨值僅人民幣0.5元（約新台幣2.4元）。而中融融豐純債C，今年內跌幅達47.26%，當前淨值為人民幣0.59元（約新台幣2.8元）。

中融融豐純債基金大跌，主要是因為踩中違約的「14富貴鳥」。緊跟在中融融豐純債基金之後，華商基金包攬了跌幅前五名中的其餘四個席位。而華商基金旗下華商雙債豐利債券基金，更是因為五大重債券中，四支正面臨信用風險事件，令人跌破眼鏡。

中信證券債券研究首席分析師明明認為，各家主體違約前夕的導火線與根源皆不相同，但是共性的宏觀原因不可小覷，主要歸功於產成品價格的大幅度上漲。在上游火熱的景氣對於下游當前更多的不是傳導而是博弈，中下游企業面臨著成本端漲價的壓力。