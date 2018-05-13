親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

呂秀蓮張善政發聲明挺台大 原來是他牽線

8天3家外資申請控股券商 大陸新開放政策受到青睞

2018-05-13 13:48聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

短短8天內，外資券商包含瑞銀證券、野村證券、摩根大通等，都相繼向大陸證監會提交控股合資券商的申請。大陸媒體分析，外資金融業者已捕捉到大陸金融市場對外開放的強烈訊號，因此「跑步」進入大陸市場，分享這一波擴大開放所帶來的巨大紅利。

新華社報導，從擴大滬港通、深港通相關交易額度，到允許外資控股合資券商，從推動銀行業開放措施落地到保險業准入政策優化升級等政策，作為新一輪對外開放的重頭戲，大陸金融領域措施連連，受到外資注目。

大陸證監會10日宣布，摩根大通經紀（香港）有限公司提交了設立外商投資證券公司的申請材料，摩根大通經紀（香港）有限公司擬持股51%。兩天前的8日，野村控股株式會社也提交了擬持股51%的外商投資證券公司申請。

更早之前的2日晚間，大陸證監會官網出現瑞銀證券股權變更的申請，狀態則顯示已獲受理，表示瑞士銀行擬將持有的瑞銀證券的股權比例，從24.99%增至51%，實現對瑞銀證券的絕對控股。這也表明首家合資證券公司變更實際控制人的申請，已獲得大陸證監會受理，進入審批程序。

除此之外，近期大陸資本市場開放新動作頻頻。滬港通、深港通５月１日起每日交易額度擴大4倍，爭取年內開通滬倫通。5月9日，中日雙方就中日金融領域合作達成一系列共識，包括給予日方人民幣2,000億元（約新台幣9,600億元）的人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，就雙邊本幣互換協議達成原則共識，以及歡迎在東京設立人民幣清算行等。

星石投資首席策略師劉可認為，大陸將證券業等外資持股比例上限放寬至51%，並適度放開業務範圍，一方面有利於增強大陸市場對於外資金融機構的吸引力，增強其投資大陸市場的信心；另一方面也助力金融市場形成多元化的良性競爭格局，有利於引入更多成熟的金融產品和服務經驗，提升市場的國際化程度。

大陸證監會日前公佈開放新政策：允許外資控股合資券商。新華社
大陸證監會日前公佈開放新政策：允許外資控股合資券商。新華社
分享

外資人民幣摩根
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

FII市值衝2.4兆 拚陸最大科技股

2018-05-13 01:04

港交所主席 鐵娘子當家

2018-05-13 00:28

百合網CEO 博士創業典範

2018-05-13 00:28

紫光雲總部 落戶天津

2018-05-13 00:28

虎牙在美上市 股價漲33%

2018-05-13 00:28

華為推超廉價手機 強攻非洲

2018-05-13 00:28

人行：同業存單明年須考核

2018-05-13 00:23

福特眾泰合資 也要搶大餅

2018-05-13 00:23

法拉第未來新廠 傳落腳廣州

2018-05-13 00:23

陸車廠找藍海 攻共享市場

2018-05-13 00:22

陸利率市場化 「要啃硬骨頭」

2018-05-13 00:00

FII挑戰A股最大科技股 未來市值上看人民幣5,000億元

2018-05-12 17:17

陸媒：富士康上市募資規模恐遭縮水

2018-05-12 14:24

陸股一周／A股築底 「紅五月」可期

2018-05-12 13:45

騰訊音樂赴美上市 IPO估值逾250億美元

2018-05-12 12:12

大陸批准富士康工業互聯網IPO申請 未公佈融資規模

2018-05-12 10:01

獨角獸企業 淨利年增57%

2018-05-12 00:05

格力集團要收購長園

2018-05-12 00:05

吉利旗下富豪 香港瑞典上市

2018-05-12 00:05

台企掛牌A股 股價好甜

2018-05-12 00:04

醫療保健族群 納入機會大

2018-05-12 00:04

陸家嘴打造FinTech孵化器

2018-05-12 00:04

入摩效應 陸MSCI標的股湧錢潮

2018-05-12 00:04

A股入摩下周迎來關鍵點 內外資加快佈局搶佔

2018-05-11 16:13

大陸格力集團 向李嘉誠舊愛長園集團發起要約收購

2018-05-11 15:05

會計師：台商在大陸A股表現優良 出現IPO浪潮

2018-05-11 14:33

WSJ：中國嚴檢美貨 各港口塞爆

2018-05-11 13:09

南韓樂天擬再售華東50多家店鋪 可能全面撤出中國

2018-05-11 11:34

日經：上海物價漲不停 部分食品已比日本還貴

2018-05-11 10:19

Panasonic稱可能與特斯拉合作 在中國大陸生產電池

2018-05-11 10:04

阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07

台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07

中國品牌博覽會 上海登場

2018-05-11 02:07

LG投資汽車電池 落腳無錫

2018-05-11 02:07

深圳文博會開幕 30台商參展

2018-05-11 02:07

延攬外國人才 廣東推新法

2018-05-11 02:07

浙江新一輪開放 服務業為主

2018-05-11 02:07

東莞房市調控新規出爐

2018-05-11 02:07

冷鏈運輸啟動 東南亞水果銷陸

2018-05-11 02:07
看更多

熱門文章

大陸首艘國產航艦開始出海測試 哪些方面超越遼寧艦？

2018-05-13 10:20

FII挑戰A股最大科技股 未來市值上看人民幣5,000億元

2018-05-12 17:17

陸軍機雙向繞台 港專家認戰略意圖明顯

2018-05-12 15:53

共軍第一艘國產航艦 今清晨離開大連碼頭開始測試

2018-05-13 09:44

工程總指揮：大陸首艘國產航母 技術上位居世界前茅

2018-05-13 11:56

破格厚待！全程陪李克強參訪北海道 安倍還送機

2018-05-12 19:00

空姐搭滴滴順風車遇害 司機畏罪自殺

2018-05-12 23:58

我爸是嚴書記 陸女童被罰竟要老師道歉

2018-05-12 21:38

華為推超廉價手機 強攻非洲

2018-05-13 00:28

台灣61億川震捐款 早被淡忘

2018-05-12 23:56

滴滴順風車隱私風險 司機可知乘客容貌

2018-05-12 18:57

陸歐威爾式謬論？ 崔天凱反嗆白宮愚蠢

2018-05-13 00:15

陸媒：富士康上市募資規模恐遭縮水

2018-05-12 14:24

李克強在北海道考察豐田工廠 關心日本電動汽車技術

2018-05-12 14:36

中共軍機雙向繞台 美促兩岸建設性對話

2018-05-13 00:13

川震十年 豆渣工程真相未明…

2018-05-12 23:37

避開加徵關稅聽證會？ 劉鶴訪美行程恐推遲

2018-05-12 18:48

FII市值衝2.4兆 拚陸最大科技股

2018-05-13 01:04

賈躍亭旗下FF在廣州成立銷售公司 稱將全面登陸

2018-05-12 16:35

衣櫃藏屍案 兇嫌無悔意囚終身

2018-05-12 15:57

李克強訪日 中日確認將促進「草根交流」

2018-05-12 18:52

大陸駐美大使崔天凱：中美應共同努力消除理解赤字

2018-05-13 10:01

虎牙在美上市 股價漲33%

2018-05-13 00:28

香港記者四川被打 當局安排打人者道歉

2018-05-12 20:31

廣州教區主教赴台灣訪問 被質疑在統戰

2018-05-12 20:11

陸車廠找藍海 攻共享市場

2018-05-13 00:22

紫光雲總部 落戶天津

2018-05-13 00:28

上海賽科公司儲罐檢修事故 致6人死亡

2018-05-12 22:45

習近平：汶川地震災後重建取得舉世矚目成就

2018-05-12 15:58

港交所主席 鐵娘子當家

2018-05-13 00:28

採訪川震10週年 香港記者被打

2018-05-12 17:56

法拉第未來新廠 傳落腳廣州

2018-05-13 00:23

百合網CEO 博士創業典範

2018-05-13 00:28

京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50

人行：同業存單明年須考核

2018-05-13 00:23

中共出招治理網企 300家稱貫徹習思想

2018-05-12 19:01

陸利率市場化 「要啃硬骨頭」

2018-05-13 00:00

福特眾泰合資 也要搶大餅

2018-05-13 00:23

中美貿易磋商 港媒：可能派王岐山救火

2018-05-13 13:14

8天3家外資申請控股券商 大陸新開放政策受到青睞

2018-05-13 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top