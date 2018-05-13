8天3家外資申請控股券商 大陸新開放政策受到青睞

2018-05-13 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



短短8天內，外資券商包含瑞銀證券、野村證券、摩根大通等，都相繼向大陸證監會提交控股合資券商的申請。大陸媒體分析，外資金融業者已捕捉到大陸金融市場對外開放的強烈訊號，因此「跑步」進入大陸市場，分享這一波擴大開放所帶來的巨大紅利。

新華社報導，從擴大滬港通、深港通相關交易額度，到允許外資控股合資券商，從推動銀行業開放措施落地到保險業准入政策優化升級等政策，作為新一輪對外開放的重頭戲，大陸金融領域措施連連，受到外資注目。

大陸證監會10日宣布，摩根大通經紀（香港）有限公司提交了設立外商投資證券公司的申請材料，摩根大通經紀（香港）有限公司擬持股51%。兩天前的8日，野村控股株式會社也提交了擬持股51%的外商投資證券公司申請。

更早之前的2日晚間，大陸證監會官網出現瑞銀證券股權變更的申請，狀態則顯示已獲受理，表示瑞士銀行擬將持有的瑞銀證券的股權比例，從24.99%增至51%，實現對瑞銀證券的絕對控股。這也表明首家合資證券公司變更實際控制人的申請，已獲得大陸證監會受理，進入審批程序。

除此之外，近期大陸資本市場開放新動作頻頻。滬港通、深港通５月１日起每日交易額度擴大4倍，爭取年內開通滬倫通。5月9日，中日雙方就中日金融領域合作達成一系列共識，包括給予日方人民幣2,000億元（約新台幣9,600億元）的人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，就雙邊本幣互換協議達成原則共識，以及歡迎在東京設立人民幣清算行等。