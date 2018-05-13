FII市值衝2.4兆 拚陸最大科技股

2018-05-13 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



富士康工業互聯網（FII）終於要在A股上市，大陸媒體認為，FII將挑戰成為A股最大科技股，未來市值上看人民幣5,000億元（約新台幣2.4兆元）。

中國基金報報導，大陸證監會未公布FII具體融資規模，目前A股科技類市值最高的是海康威視人民幣3,689億元（約新台幣1.77兆元），FII上市後能否超過海康威視、及能否超過人民幣5,000億元大關，都成為市場焦點。

FII此前公布的募集資金為人民幣272億元，到實際上市時能募集多少資金，還有一些變數。不過，若按人民幣272億元計算，也是近幾年A股募集規模最大的公司。

報導認為，FII不管能否超過海康威視，未來都會是A股科技類股龍頭。

不過，最近在港股IPO的平安好醫生表現欠佳，最近一、兩年內上市的眾多獨角獸企業，包括眾安在線、閱文集團、易鑫集團、雷蛇等股票自高點下滑後，股價都已腰斬，最近在香港申請上市的小米，估值也下調了。

根據日前《富比世》雜誌排名，郭台銘以身價85億美元（約新台幣2,550億元）蟬聯台灣首富；雖然FII無實際控制人，但間接控股股東鴻海第一大股東為郭台銘，其間接持有A股市值，預料會提升他的身價。

未來FII具體的募資金額到底多少，市場還需等待FII正式刊登的招股文件書就真相大白。一般來說，大部分發行人都在拿到批文後的第二周擇機發布招股文件書，市場不妨屏息以待。