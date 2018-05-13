百合網CEO 博士創業典範

2018-05-13 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



百合網創辦人田范江 分享 facebook 復星集團董事長郭廣昌跨界婚戀行業，斥資人民幣40億元（約新台幣184億元）控股大陸最大婚戀網站百合網，創辦人田范江可謂是博士創業的典範。

百合網是中國大陸第一家透過網上實名進行交友和婚戀的服務商，以幫助億萬中國人擁有幸福的婚姻和家庭做為號召。

2007年3月，百合網成為第一個採用公安部身分認證系統的婚戀網站。目前已有超過9,000萬註冊用戶在百合網上尋找他們的終生伴侶。

百合網如今已打下婚戀市場的一片江山，公司當年創辦之前，是三個男博士寫在紙上的一個創意而已，田范江是其中之一，也是主要發起者，可謂是博士創業的典範。

經濟日報提供 分享 facebook 2004年4月，憋在田范江心裡已久的創業夢開始萌芽，他給大學同學慕岩打了一個電話，又約校友錢江吃了一頓半小時的速食，出來創業的事就這樣決定了。儘管三人還沒想好做些什麼，但沒多久他們就同時向公司遞了辭呈。

「我們沒有方向，唯一可以確定的大方向，便是中國大陸的風險投資環境變好，互聯網將再出現一次新的發展高峰，我們有決心、有能力，所以我們應該出去做點什麼。」在田范江的家裡，三個30出頭的大男人，就這樣開始了創業之旅。

在激烈討論持續近兩個星期後，在將一個個創意劃掉後，最終三人確立了做交友網站的大方向。他們拿出各自的存摺，辦公地點就選在田范江的家，又從學校招來幾個自帶電腦的學生兼職。創業班底就這樣搭建了起來。

田范江認為，媒婆這個行業經歷了上千年依舊生生不息，自有它的魅力所在，三個男博士將傳統的媒婆行業嫁接到新生的互聯網上。

確立創業方向後，有一次田范江搭計程車出門辦事，路上和別人打電話聊自己的百合網，到目的地時，司機遞過一張紙，要田范江把網址寫下來，說回去要給自己那個老大不小還單身的妹妹。這讓田范江更加有信心，「我們連教育消費者這個環節都省了，能不成功嗎？」

創業之初，田范江只有兩個同學和一台電腦，資源相當吃緊。經常是兩個人工作，另一個睡覺，一個醒了來接替另一個。因為請不起正式員工，除了創業骨幹之外，暑假期間兼職的學生成了網站第一批員工。

2015年11月，百合網在新三板正式掛牌，成為第一家在大陸國內資本市場掛牌的婚戀網站。

在田范江眼中，百合網過去十年打基礎，培育市場十年，下一個十年發展目標是打造全球最大最好的互聯網婚戀平台，全力衝刺成為互聯網+婚戀的領導者，打通婚戀服務的全產業鏈。不過，能否實現這個目標，還要看田范江如何進一步帶著百合網披荊斬棘。