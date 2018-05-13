港交所主席 鐵娘子當家

2018-05-13 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



港交所主席查史美倫 分享 facebook 港交所董事會日前選出擁有「鐵娘子」、「掀起大陸股市監管風暴的女人」稱號的查史美倫，為新一任港交所主席，接替剛退任的周松崗，她也是港交所歷來首位女主席。

香港財華社、雪花新聞報導，穿著暗粉色中式長套裝，以簡練流利的英語、粵語和普通話三種語言完成媒體見面會開場，符合外界形容查史美倫的性格：幹練、條理清楚。

查史美倫現年68歲，丈夫為查濟民次子查懋成，冠夫姓稱為「查史美倫」。

查史美倫表示，金融業是香港的支柱產業，港交所更是代表著金融業界支柱核心價值，面對世界激烈競爭市場環境，港交所必須增強競爭力，也需密切留意科技發展對市場帶來的新挑戰。

在港交所推出同股不同權之際，大陸證監會也啟動CDR（中國存託憑證）的方案，這代表兩地在搶奪新經濟公司上市方面面臨直接競爭；外界對查史美倫的期待是如何發揮兩地粘合劑的效用。她指出，過往出任大陸證監會副主席及在大陸工作時，認識了不少朋友，擔任主席後會保持與中方的關係，「中港合作已有20多年，從未間斷，由當初的H股上市至最近在新三板上的合作，都是互補互利互贏。」

港交所行政總裁李小加表示，很高興查史美倫能「回家」，「我心裡在想，總有一天，Laura（查史美倫）會回來，而今天，她真的回來了。」

李小加指出，九年前第一次到港交所與董事會面試行政總裁職務，當天跟他面試的人之一正是查史美倫，查史美倫當時是港交所獨立非執行董事，負責選拔行政總裁。

查史美倫具備豐富的金融經驗，曾在香港證監會任職十年，之後受到時任大陸國務院總理朱鎔基欽點，擔任近四年的大陸證監會副主席，也是大陸從境外聘請的第一位副部級官員。

經濟日報提供 分享 facebook 2001年出任大陸證監會主席後，查史美倫在上任的12個月內，就先後公布50多條法規或條例，初步建立資本市場監管的法規框架，同時還對80多家上市公司和10多家中介機構做出了相應的處罰，甚至立案調查，其中就包括著名的銀廣夏案、中科創業的莊家呂梁案以及億安科技案等。

有人把查史美倫稱為「鐵娘子」、「掀起大陸股市監管風暴的女人」，更有取其普通話名諧音，戲稱她「查死你們」。

查史美倫的好友表示，她其實是一個極低調務實的人，「少說多做是她一貫的作風，什麼鐵娘子、女包公、掀起監管風暴，都是外界強加的，她只是不願意，也覺得沒有必要出來為自己解釋而已。」