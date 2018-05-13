陸車廠找藍海 攻共享市場

2018-05-13 00:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



外國車廠和大陸整車企業布局共享出行市場，業務焦點集中在大陸汽車租賃及網約車業務。福特與眾泰合作，並非最早，上汽集團最早在2013年就開始試水出行服務，隨後成立出行服務平台EVCARD。

2015年11月，吉利集團戰略性投資曹操專車共享汽車平台，並在2017年2月獲得網約車牌照；連BMW也沒有缺席大陸共享出行市場，於2017年在成都推出Reach Now共享出行平台。

中國經營報報導，諮詢公司普華永道思略特預計，未來五年汽車分時租賃市場，將以超過50%增幅繼續發展，行業將在2020年前有突破式的發展。 經濟日報提供 分享 facebook

按照對汽車領域共享出行的界定，共享出行的範圍包括網約車、分時租賃、P2P租車及傳統的經營性租車等業務模式。

J.D.Power亞太公司中國區副總裁兼董事總經理梅松林表示，短期內網約車市場比較大，長遠看，分時租賃比較有想像空間，分時租賃目前受制於內外部條件，規模尚小。

滴滴出行CEO程維曾公布，2017年滴滴出行共提供74億次出行服務，每日平均使用者訂單，超過了3,000萬筆。

普華永道研究顯示，到了2030年，傳統汽車製造商在全球汽車行業的利潤可能會從85%下降到50%以下，未來汽車行業最大的利潤點，將來自於服務而非製造。

整車廠布局共享出行，目前面臨一系列問題，報告指出，汽車牌照、充電樁、停車位等配套資源的不足，將制約共享汽車的發展，資源如何合理配置，也會對城市道路管理提出新的挑戰。

除了外部因素，整車廠也有自身的局限，梅松林表示，整車廠的特長還是開發、銷售產品，在滿足消費者出行需求，搭建平台營運方面並不擅長，在資源上的投入也不夠。

易觀大數據汽車出行分析師金羽豪認為，未來自動駕駛的實現會使得共享出行的市場格局發生更大的變革，屆時網約車和汽車租賃的賽道合併，更好滿足用戶需求的經營方籌碼才會比較大。