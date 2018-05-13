虎牙在美上市 股價漲33%

2018-05-13 00:28 經濟日報 大陸新聞中心╱綜合報導



虎牙直播11日在美國紐約證交所掛牌上市，圖為虎牙在紐交所的敲鐘儀式現場。 中新社 分享 facebook 虎牙直播5月11日在美國紐交所掛牌上市，虎牙CEO董榮傑在廣州的總部表示，虎牙從去年損益平衡到今年第1季盈利，說明直播行業已經從虧損發展到盈利的階段。

董榮傑說，虎牙上市是中國遊戲直播行業的一個關鍵轉捩點。上市後將更深入地整合行業資源，加強與遊戲廠商的融合、扶持上下游合作夥伴，打造更繁榮的生態。

虎牙上市首日以15.5美元開盤，較IPO定價12美元高出近30%，此後漲幅擴大，一度升破17美元，較發行價漲逾40%，終場以16.06美元收盤，上漲33.83%。

虎牙母公司歡聚時代早盤一度上漲2.5%，此後獲利回吐，由漲轉跌，終場下跌1.15%，收盤102.56美元，今年來累計跌幅超過10%。

虎牙上市後，母公司歡聚時代將持有其54.9%的投票表決權，騰訊控股投資部門持有比例為39.5%。

董榮傑接受媒體採訪表示，本次募集的基金，將投入在遊戲直播及電子競技上下游產業鏈中，也會尋找其他品類的直播項目進行投資。

華爾街見聞全天候科技文章認為，鬥魚、虎牙多年搶奪「一哥」的位置，此次虎牙先鬥魚一步上市，但營收單一、惡性競爭和天價簽約費等問題依然困擾著這檔中國遊戲直播第一股。

2017年第4季虎牙轉虧為盈，成為中國遊戲直播行業第一家盈利的公司。