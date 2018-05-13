福特眾泰合資 也要搶大餅

2018-05-13 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



眾泰汽車與福特汽車旗下子公司福特智慧出行有限責任公司成立新的合資公司，布局智慧出行領域。

2017年以來，以電氣化、智慧化、網聯化、共享化為核心的「新四化」已成為汽車行業發展新趨勢，各大車企在轉變思路調整戰略應對新變化之時，也宣稱自己從「汽車製造商」轉變為未來「智慧出行服務提供者」，紛紛布局共享出行領域。

眾泰汽車負責人表示，目前僅處於合作備忘簽署階段，具體合作細節尚在保密階段，不便透露。

眾泰汽車公告，福特與眾泰雙方均以現金的方式各出資50%，在浙江組建新的合資公司，方向為智慧出行領域，合資公司的經營範圍是汽車租賃、商務諮詢及電腦軟體的開發製作等。

眾泰汽車負責人表示，在網約車平台進行合作上，保持開放態度，代表福特與眾泰新組建的合資公司，有著以滴滴之類的營運平台切入共享出行市場的可能。

福特汽車公司移動出行總裁Marcy Klevorn表示，大陸大城市的消費者非常樂於嘗試新的智能出行服務，這有助於解決如交通阻塞、停車難等出行痛點。

J.D.Power亞太公司中國區副總裁兼董事總經理梅松林表示，當下共用出行正處在一個風口期，福特和眾泰在這一領域合作，也是整車廠業務模式的一種探索。

梅松林認為，車企在共用出行領域形色各異的合作，一方面因共享出行是行業未來發展的方向，另一方面是因目前沒有一個清晰的商業模式，「現在的布局大多是一種觸角的延伸和摸索，避免在未來的某個市場領域處於被動。」

商業數據服務平台易觀大數據汽車出行分析師金羽豪認為，這次合資實際上是之前合資的輔助和延伸，做網約車或者租賃也能幫助消化之前成立的合資公司的產能，同時在補貼退坡的過渡期，也能保障部分收入。

Marcy Klevorn指出，福特在移動出行服務、智慧網聯技術、客戶體驗及大資料分析等領域擁有全球經驗和專長，而眾泰汽車較早布局大陸電動乘用車市場，是雙方合作的基礎和在出行領域的競爭力所在。早在2017年8月，福特集團就與眾泰汽車簽署合作備忘錄，約定雙方以50比50的股比成立一家生產純電動汽車的合資公司。