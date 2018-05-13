華為推超廉價手機 強攻非洲

2018-05-13 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



華為進軍海外低階手機市場，圖為華為Y3。 華為官網 分享 facebook 在華為創辦人任正非年初對手機業務發出命令，表示不能忽視低階手機業務後，華為近期加入了超廉價手機隊伍，在非洲推出80美元（約新台幣2,396元）的超廉價機。

騰訊科技報導，在過去幾年中，華為品牌在海外逐步走向高階定位，重點行銷高階旗艦機型，使中低階領域競爭力受到影響。市場研究公司報告顯示，去年第4季，華為手機銷量出現下滑，和蘋果三星擴大了差距。

華為最近在非洲發布一款超廉價手機「華為Y3」，已在南非、迦納等國銷售，這款手機定位入門，配置為5吋854×480的螢幕，搭載 MTK6737 處理器， 1GB RAM + 8GB ROM，後置 800萬畫素鏡頭，2280mh電池，機身擁有白色、灰色和金色三種配色可選。

這款華為手機使用了Google向亞非拉地區推出的輕量版作業系統「Android Go」，值得一提的是，包括中興、諾基亞等許多公司，之前也推出了搭載Android Go的超廉價手機，定價逐步統一為80美元。

華為品牌過去的高階定位，給亞非拉地區的手機銷量和市占率帶來不利的影響，在一些國家，華為的市占和全球智慧手機第三的地位不相符合。

在印度智慧手機市場，華為長期未進入前五名，今年第1季三星電子和小米各自獲得將近三成的市占，壟斷了六成的市場，優勢進一步擴大。第1季，華為透過另一個手機品牌榮耀的高性價比，在印度進入了前五名，市占在3%左右。

在非洲手機市場，大陸深圳的傳音公司和三星這兩家壟斷六成的市占率，與包括華為、小米公司在內的市占有較大的差距。

全球高階手機市場，已經被三星、蘋果兩家壟斷，華為搶奪用戶和市占頗為不易，市場認為，華為下一步擴大全球市占的主要手段仍然是在亞非拉，學習小米的做法，推出更多高性價比的中低階手機。