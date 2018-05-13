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法拉第未來新廠 傳落腳廣州

2018-05-13 00:23經濟日報 記者杜宗熹／綜合報導

樂視創辦人賈躍亭
樂視創辦人賈躍亭
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大陸樂視創辦人賈躍亭私人投資的電動車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱FF），最近有新進展。FF成立四周年的內部郵件流出，表明FF還將全面登陸中國大陸，而FF中國總部也會在廣州設立，廣州工廠很快就會如期開工。但對於上述內部信說法，FF不予置評。

澎湃新聞網報導，郵件稱FF團隊近期有來自福特、特斯拉等公司的人才加盟，負責如財務和IT 等關鍵領域，FF在美國加州的工廠，已經展開當地生產和技術保障的大規模人員招聘，將迎來漢福德工廠的正式建設和首批生產設備安裝。

目前，賈躍亭所帶領的FF，正全力推進首款量產車型FF91的生產，按照計劃，這款車需要在今年底前實現量產和交付。

FF關係企業廣州睿馳智能汽車，於5月9日出資成立了廣州睿馳汽車銷售，註冊資本人民幣5,000萬元（約新台幣2.4億元），法定代表人為王志剛。

睿馳汽車成立以來動作頻繁，在大陸已設立四家全資子公司，新的銷售公司具體經營範圍包括汽車銷售、汽車零配件批發、汽車零配件零售、國際貨運代理；貨物進出口（專營專控商品除外）及技術進出口。

按照FF方面的說法，FF關係企業睿馳汽車在廣州南沙買地，實際上是賈躍亭為把「FF技術、產品和知識產權引入國內，助力汽車產業轉型升級國家戰略的具體實施步驟之一」。

該郵件表示：「儘管面臨質疑和批評，FF依然構建準確預判未來產業趨勢的公司願景和使命。電動化、智能化、智能化、互聯網化和共享化是FF思想體系的核心。」

不過，賈躍亭去年「榮登」大陸「全國法院失信被執行人名單」，大陸媒體指出，連賈躍亭太太、大陸影星甘薇也緊隨其夫「入榜」，指其涉及人民幣14.03億元（約新台幣67億元）的欠款及違約金等。

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