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人行：同業存單明年須考核

2018-05-13 00:23經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸央行11日晚間發布今年第1季貨幣政策執行報告，提出下階段要保持貨幣政策的穩健中性，管住貨幣供給總閘門；央行首次明確要加強宏觀審慎管理，擬於2019年第1季評估時，將資產規模人民幣5,000億元以下金融機構發行的同業存單納入宏觀審慎評估體系（MPA）考核。

所謂同業存單，是指由存款類金融機構（政策性銀行、商業銀行、農村合作金融機構及央行認可的其他金融機構）在全國銀行間市場上，發行的記帳式定期存款憑證，是一種貨幣市場工具。

周五央行公布的貨幣政策執行報告，除了上述一大看點外，利率市場化也是報告中的一個看點。

澎湃新聞網報導，央行行長易綱此前多次提及目前利率的雙軌制、市場利率定價自律機制機構成員召開會議討論放開商業銀行存款利率上限後，市場預期，中國的利率市場化有望提速。

央行表示，目前存貸款基準利率和市場利率「兩軌」並存，存在存款「搬家」現象，一定程度上推動銀行負債短期化、資金穩定性下降，成本上升。央行坦言，利率市場化改革還有一些「硬骨頭」要啃。

報導指出，大陸央行在4月25日下調部分金融機構存款準備金率以置換中期借貸便利(MLF)後，下一階段貨幣政策走向成為市場關注焦點。

央行在報告中表明，此次降準釋放的資金大部分用於償還MLF，屬於兩種流動性調節工具的替代，餘下的部分資金與4月中下旬企業繳稅形成對沖，銀行體系流動性的總量基本沒有變化，穩健中性貨幣政策取向保持不變。

在第1季貨幣政策執行報告中，大陸央行還進一步解釋為何在美國聯準會3月21日升息後選擇了跟進。

3月22日，大陸央行將7天期逆回購操作中標利率隨行就市上調5個基點，此後其他逆回購品種和MLF 操作利率也以相同幅度上行。

央行稱，2017年以來，貨幣市場利率持續高於公開市場操作利率， 2018年以來，雖有所收窄但仍有不小的利差，此次公開市場操作利率小幅上行，可進一步收窄兩者利差。

大陸央行人民幣聯準會
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