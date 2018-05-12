親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

大陸批准富士康工業互聯網IPO申請 未公佈融資規模

2018-05-12 10:01聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度...
從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度。 圖／聯合報系資料照片
分享
大陸證監會11日宣布，按照法定程序核准了富士康工業互聯網股份有限公司（FII）的首次公開發行（IPO）申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。但值得注意的是，本次大陸證監會的批文當中，並未提及FII募集資金規模，有陸媒指出，這與過去的慣例不同。

澎湃新聞網報導，此次大陸證監會的批文當中，未提及FII的募集資金規模，而以往的批文都進行了披露。今年從4月至今，大陸證監會下發的4次批文當中，每次均為2家，募集資金規模也分別公告為人民幣30億元（約新台幣144億元）、人民幣15億元（約新台幣72億元）、人民幣15億元和人民幣11億元（約新台幣53億元）。

根據FII的招股說明書顯示，其擬募資約人民幣272億元（約新台幣1,305億元），佔其發行後總股本的10%。這個募資金額，是大陸2018年以來IPO第一大單，在大陸A股的IPO歷史中也名列前茅。其他有數百億募資規模的則有中國石油、建設銀行、中國平安等大陸巨頭。

在FII通過大陸證監會審查（過會）之後，一直遲遲未能發行，當時有消息稱，是因為其融資規模太大導致。但從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度。

FII主要從事各類電子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務，依託於工業互聯網為全球知名客戶提供智能製造和科技服務解決方案。其業務主要分為三大塊：通信網絡設備、雲服務設備、精密工具和工業機器人。FII的目標是成為全球領先的工業互聯網智能製造和科技服務綜合解決方案服務商。

11日深夜傳出，FII終於正式取得IPO批文。（截圖自中國證監會微信）
11日深夜傳出，FII終於正式取得IPO批文。（截圖自中國證監會微信）
分享

人民幣IPO
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

入摩效應 陸MSCI標的股湧錢潮

2018-05-12 00:04

獨角獸企業 淨利年增57%

2018-05-12 00:05

格力集團要收購長園

2018-05-12 00:05

吉利旗下富豪 香港瑞典上市

2018-05-12 00:05

台企掛牌A股 股價好甜

2018-05-12 00:04

醫療保健族群 納入機會大

2018-05-12 00:04

陸家嘴打造FinTech孵化器

2018-05-12 00:04

A股入摩下周迎來關鍵點 內外資加快佈局搶佔

2018-05-11 16:13

大陸格力集團 向李嘉誠舊愛長園集團發起要約收購

2018-05-11 15:05

會計師：台商在大陸A股表現優良 出現IPO浪潮

2018-05-11 14:33

WSJ：中國嚴檢美貨 各港口塞爆

2018-05-11 13:09

南韓樂天擬再售華東50多家店鋪 可能全面撤出中國

2018-05-11 11:34

日經：上海物價漲不停 部分食品已比日本還貴

2018-05-11 10:19

Panasonic稱可能與特斯拉合作 在中國大陸生產電池

2018-05-11 10:04

阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07

台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07

中國品牌博覽會 上海登場

2018-05-11 02:07

LG投資汽車電池 落腳無錫

2018-05-11 02:07

深圳文博會開幕 30台商參展

2018-05-11 02:07

延攬外國人才 廣東推新法

2018-05-11 02:07

浙江新一輪開放 服務業為主

2018-05-11 02:07

東莞房市調控新規出爐

2018-05-11 02:07

冷鏈運輸啟動 東南亞水果銷陸

2018-05-11 02:07

騰訊攜手英國 數位文創合作

2018-05-11 02:07

海南自貿區 3大百億建設開工

2018-05-11 02:07

廣州出租車 擬調漲起價

2018-05-11 02:07

叱吒風雲的狼 吳小暉帝國夢碎

2018-05-11 00:20

陸12城房價飆 官員被約談

2018-05-11 00:20

安邦前董座 吳小暉判刑18年

2018-05-11 00:20

李嘉誠告別秀 喊增持自家股票

2018-05-11 00:20

陸股解碼／創新產業股 政策力挺

2018-05-11 00:20

中航科工獲准H股全流通

2018-05-11 00:20

三外資搶快 申設合資券商

2018-05-11 00:20

臨別股東會 李嘉誠這麼說…

2018-05-10 23:59

大陸商務部：對美加徵關稅不變

2018-05-10 23:59

中貿易戰 華爾街日報：陸可能擴大進口美貨

2018-05-10 23:59

囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42

炒股遭罰6億不在乎 陸名嘴：讓我家喻戶曉

2018-05-10 16:30

四川成都出發的中歐班列 可能延伸至香港

2018-05-10 16:20
看更多

熱門文章

蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

2018-05-11 15:59

鄭州空姐搭網約車遭姦殺 滴滴懸賞百萬尋凶

2018-05-11 12:43

又喊坐下來談 大陸官媒痛批：蔡英文你好意思嗎？

2018-05-11 10:49

共軍再度同時穿越島鏈 Su-35首飛巴士海峽

2018-05-11 15:42

共軍航空兵雙向繞飛台灣巡航 蘇愷35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:05

遊泰遭導遊威脅被迫「逃亡」 業者：行內小事

2018-05-11 12:04

陸網購農產騙很大 「滯銷大爺」無辜爆紅

2018-05-11 11:00

共軍雙戰區軍機繞台 學者：對台部署整合

2018-05-11 20:32

楊振寧攜翁帆推新書「晨曦集」 百歲要出「天大亮集」

2018-05-11 19:45

中共空軍雙向繞島巡航 蘇35首飛巴士海峽

2018-05-11 14:13

愛國主義蔓延 美國陸生用嘻哈反嗆華裔教授

2018-05-11 20:35

李克強訪日 安倍破例送機

2018-05-12 00:15

重慶大足石刻 發現宋代紙幣圖像

2018-05-11 13:17

影／噁爆！陸村民垃圾場挖走私肉轉售 肉上滿是蛆

2018-05-11 18:08

上海市統戰部長施小琳 不滿一年調往江西

2018-05-11 11:07

陸21歲空姐叫車 慘遭司機性侵砍死棄屍

2018-05-11 13:37

南韓樂天擬再售華東50多家店鋪 可能全面撤出中國

2018-05-11 11:34

WSJ：中國嚴檢美貨 各港口塞爆

2018-05-11 13:09

影／示軟？金與正跟習近平握手 兩次90度鞠躬

2018-05-11 22:59

共機飛越宮古海峽 日本推測有2架戰機

2018-05-11 20:26

孔子學院輸出銳實力 美議員致函要求討論六四

2018-05-11 19:17

空姐搭車遇害案進展 警方發現疑似嫌犯屍體

2018-05-12 09:44

去中國旅行用滴滴叫車 選專車較有保障

2018-05-11 22:31

共機繞台 蘇-35首出動

2018-05-11 23:42

中國研製飛機「3兄弟」 從跟跑到並跑世界

2018-05-11 22:29

真理標準討論40週年 專家嘆「兩個凡是」又回頭

2018-05-11 19:44

港母語爭議 女官普通話蹩腳 「她」被點名

2018-05-11 12:15

撰文掀真理標準大討論 胡福明：要破兩個凡是

2018-05-11 12:01

大陸格力集團 向李嘉誠舊愛長園集團發起要約收購

2018-05-11 15:05

會計師：台商在大陸A股表現優良 出現IPO浪潮

2018-05-11 14:33

A股入摩下周迎來關鍵點 內外資加快佈局搶佔

2018-05-11 16:13

關係回溫 高麗航空傳計畫開闢平壤飛成都航線

2018-05-11 20:40

轟6K繞台 我空軍全都錄

2018-05-11 23:37

香港公民黨主席：蔡政府應多支持香港

2018-05-12 00:15

雙城論壇 海協會：盼在正確基礎上持續

2018-05-11 23:53

上海統戰部長 調任江西常委

2018-05-12 00:12

入摩效應 陸MSCI標的股湧錢潮

2018-05-12 00:04

香江風情／李嘉誠的第三子

2018-05-11 23:45

四川大震十年了 你在家就在

2018-05-12 00:10

影／黑龍江女不滿被性騷 帶人毆打郵政局長

2018-05-11 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top