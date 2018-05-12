大陸批准富士康工業互聯網IPO申請 未公佈融資規模
大陸證監會11日宣布，按照法定程序核准了富士康工業互聯網股份有限公司（FII）的首次公開發行（IPO）申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。但值得注意的是，本次大陸證監會的批文當中，並未提及FII募集資金規模，有陸媒指出，這與過去的慣例不同。
澎湃新聞網報導，此次大陸證監會的批文當中，未提及FII的募集資金規模，而以往的批文都進行了披露。今年從4月至今，大陸證監會下發的4次批文當中，每次均為2家，募集資金規模也分別公告為人民幣30億元（約新台幣144億元）、人民幣15億元（約新台幣72億元）、人民幣15億元和人民幣11億元（約新台幣53億元）。
根據FII的招股說明書顯示，其擬募資約人民幣272億元（約新台幣1,305億元），佔其發行後總股本的10%。這個募資金額，是大陸2018年以來IPO第一大單，在大陸A股的IPO歷史中也名列前茅。其他有數百億募資規模的則有中國石油、建設銀行、中國平安等大陸巨頭。
在FII通過大陸證監會審查（過會）之後，一直遲遲未能發行，當時有消息稱，是因為其融資規模太大導致。但從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度。
FII主要從事各類電子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務，依託於工業互聯網為全球知名客戶提供智能製造和科技服務解決方案。其業務主要分為三大塊：通信網絡設備、雲服務設備、精密工具和工業機器人。FII的目標是成為全球領先的工業互聯網智能製造和科技服務綜合解決方案服務商。
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