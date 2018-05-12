大陸批准富士康工業互聯網IPO申請 未公佈融資規模

2018-05-12 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大陸證監會11日宣布，按照法定程序核准了富士康工業互聯網股份有限公司（FII）的首次公開發行（IPO）申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。但值得注意的是，本次大陸證監會的批文當中，並未提及FII募集資金規模，有陸媒指出，這與過去的慣例不同。

澎湃新聞網報導，此次大陸證監會的批文當中，未提及FII的募集資金規模，而以往的批文都進行了披露。今年從4月至今，大陸證監會下發的4次批文當中，每次均為2家，募集資金規模也分別公告為人民幣30億元（約新台幣144億元）、人民幣15億元（約新台幣72億元）、人民幣15億元和人民幣11億元（約新台幣53億元）。

根據FII的招股說明書顯示，其擬募資約人民幣272億元（約新台幣1,305億元），佔其發行後總股本的10%。這個募資金額，是大陸2018年以來IPO第一大單，在大陸A股的IPO歷史中也名列前茅。其他有數百億募資規模的則有中國石油、建設銀行、中國平安等大陸巨頭。

在FII通過大陸證監會審查（過會）之後，一直遲遲未能發行，當時有消息稱，是因為其融資規模太大導致。但從招股書申報稿2月1日上報，到過會僅用了36天，富士康創造了A股市場IPO新速度。