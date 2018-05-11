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經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

美通膨溫和緩和升息憂慮 港股連5紅

2018-05-11 20:35中央社 香港11日綜合外電報導

美國最新公布的通貨膨脹數據溫和，緩和市場對美國利率攀升的憂慮，華爾街股市昨天應聲再度勁揚，香港股市今天跟進收高，並寫下連續5個交易日收盤上漲紀錄。

恆生指數上揚312.84點或1.02%，收31122.06點。

上海綜合指數則下跌11.15點或0.35%，收3163.26點。深圳綜合指數下挫18.90點或1.02%，收1825.14點。

上海港股香港
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