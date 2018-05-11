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會計師：台商在大陸A股表現優良 出現IPO浪潮

2018-05-11 14:33聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

普華永道中天會計師事務所（PwC China）台商服務部總監張兆隆表示，截至2018年3月底，台資企業在大陸上市公司合計29家，整體而言，台商在A股的表現優良，本益比高於A股市場平均值甚多，且和發行時相比，平均股價漲幅達到9成，顯示台商在A股市場屬於極為優質企業。

張兆隆指出，29家中，剔除被借殼的4家，有23家為僅在大陸設立公司的台商（92%），1家在台灣上市（4%），1家自台灣退市後在A股上市（4%）；另外，近期申請A股上市的富士康工業互聯網、鵬鼎、榮成環保及南僑之母公司均為台灣上市公司。

張兆隆強調，根據過去輔導台資企業A股上市的經驗，大陸台商因為從接單生產的跨兩岸一條龍服務的商業模式，在準備A股上市時多會面臨同業競爭的問題，因此到底是要分拆或打包哪些業務或公司進來上市主體，是台資企業很重要的課題。因此，選擇有經驗的輔導團隊就越顯重要。特別是針對有海外據點的台商，跨國事務所的經驗和效率優勢更加凸顯。

為了讓更多的台企在這波A股上市浪潮中抓住機會，普華永道中天會計師事務所（PwC China）於昨日於大陸江蘇省蘇州市舉辦「A股資本市場新篇章：台資企業大陸上市成功關鍵研討會」，吸引逾120位企業代表與會。

普華永道中天會計師事務所審計組合夥人汪超指出，台資企業A股IPO可採不同的重組路徑，但監管機構在重組過程皆有共同關注的重點，包括實際控制人、關聯交易、同業競爭和獨立性等問題。

汪超提醒，企業需注意業務移轉後是否仍滿足台灣繼續上市的規定，如營業收入與營業利益不得衰退50%的紅線規定，以及需符合A股上市公司定期報告的披露時間和要求，尤其要注意的是，T+A與F+A須關注與台灣母公司資訊披露時間的協調。

汪超還說，大陸新一屆發審委對細節尤為關注，審核的維度全面且十分嚴謹。同時，預計監管層還將會通過一系列的制度改革，諸如完善退市制度、併購重組制度等，進一步提升資本市場的品質，這些都是欲赴A股IPO的台資企業必須注意之處。

普華永道中天會計師事務所（PwC China）台商服務部總監張兆隆表示，截至20...
普華永道中天會計師事務所（PwC China）台商服務部總監張兆隆表示，截至2018年3月底，台資企業在大陸上市公司合計29家，整體而言，台商在A股的表現優良，本益比高於A股市場平均值甚多，且和發行時相比，平均股價漲幅達到9成，顯示台商在A股市場屬於極為優質企業。。報系資料照
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