騰訊攜手英國 數位文創合作

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



騰訊集團與英國國際貿易部9日在倫敦簽署戰略合作備忘錄，推動數位文創一攬子合作項目落地。

英國國際貿易大臣利亞姆．福克斯、騰訊集團高級執行副總裁劉勝義代表雙方在簽字儀式上簽字、交換文本。多位英國國際貿易部高級官員、英國知名企業代表等200多人出席簽字儀式。

中新社報導，戰略合作旨在中英兩國間文化創意領域開展廣泛合作，以數位化手段協助文化創意行業的快速發展。戰略合作協議簽署後，騰訊集團將陸續與英國旅遊局、英國廣播公司（BBC）、英國時尚協會、施普林格・自然集團等多家知名機構及企業深入合作，推進套裝項目落地實施。

利亞姆．福克斯表示，騰訊集團作為全球最大的互聯網公司之一，在前沿科技領域一直走在全球前列，在推動數位文創產業發展方面，也有極大熱情和雄厚實力；在文化創意領域，英國一直處於全球領先位置。此次合作結合雙方優勢，將進一步推動全球數位文創產業的發展。

劉勝義認為，騰訊此次與英國國際貿易部達成戰略合作，有非常重要的探索意義。

作為一家以互聯網為基礎的科技和文化公司，騰訊一直在探索如何利用互聯網、AI等先進科技賦能於人，讓科技與人文碰撞出更多創新的火花；英國文化創意產業與科技產業的發展在全球範圍內備受矚目。

騰訊集團與英國企業機構在文化及科技領域有廣闊的合作空間。

騰訊集團與英國各大知名企業及機構將開展數位文創優勢資源互動互補，率先發力影視、高端藝術與遊戲三大領域；聚焦量子、AI等前沿科技，推出「青年科學家大獎」。