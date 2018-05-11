海南自貿區 3大百億建設開工

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南騰訊生態村、中國遊戲數碼港、中國智力運動產業基地三個100億（人民幣，下同）級項目以及配套學校微城未來學校，9日在海南生態軟件園集體開工，今年總體開工面積100萬平方公尺，投資50億元（人民幣，下同）。

新華社報導，這是中央支持海南探索自貿區（港）建設後首批開工的百億級產業項目。開工當天，空中網、企鵝醫生等11家網路企業集體簽約入駐，將為2020年海南網路產業1000億元目標，提供支撐。

海南生態軟件園總經理楊淳至指出，三個項目非常符合中央支持海南建自貿區（港）的產業發展要求，到2020年都有機會落實100億元產業貢獻。「海南騰訊生態村」由騰訊開放平台與園區合作，將園區線下的生態要素和騰訊的線上資源結合，打造工作、生活一體化的網際網路創新創業生態圈。目前園區聚集騰訊直投公司12家，生態系企業100多家。

中國遊戲數碼港是目前唯一一個國家級的遊戲產業平台，將打造中國乃至全球遊戲企業公共服務平台，永不落幕的中國國際遊戲交易大會和國際遊戲進出口結算中心。目前已聚集500餘家遊戲企業，致力為海南自貿區（港）發展現代服務業探索創新模式。

中國智力運動產業基地是目前唯一一個國家級智力運動產業基地。目前基地已註冊企業50餘家，將為遊客到海南旅遊提供另一種娛樂消費選擇，推動海南建立成國際旅遊消費中心。

海南生態軟件園是海南發展網路產業和現代服務業的重要平台，截至2018年3月包括騰訊、華為等2632家企業落戶。