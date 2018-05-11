延攬外國人才 廣東推新法

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東省人力資源和社會保障廳9日通報，為促進外國人才盡快融入當地社會，廣東將研究制定外國人才到粵工作服務與管理辦法。

中新社報導，近年到粵工作的境外專家破15萬人次，約占大陸內地六分之一；廣東累計引進海外人才5.8萬人次，其中諾貝爾獎獲得者、已開發國家院士、終身教授等149人。

廣東省將以培養引進「高精尖缺」人才和青年人才為重點，實施高效便捷的人才制度；健全符合到粵外國人才工作特點的社保管理制度，保障在粵外國人才按規定參加和享有基本養老、醫療等社會保險；鼓勵用人單位以建立企業年金、購買商業保險等方式，提高外國人才養老及醫療保障水平。

目前到粵工作外國人在辦理相關工作手續方面可享受「四大便利」：長期在粵工作的外國人可享受兩證(「外國人入境就業許可」和「外國專家來華工作許可」)整合後工作許可統一管理的便利；外籍高層次人才和創新創業人才可享受大陸公安部支持廣東自貿區建設和創新驅動發展的16項出入境政策便利；短期到粵的外國專家可享受到大陸邀請函政策中「免辦工作許可」的便利；外國高端人才可享受最長簽證有效期等人才簽證的便利。

廣東已將「外國人來華工作許可」行政許可事項辦理權限下放至地級以上市，中央和廣東省屬駐穗單位可直接向廣東省外國專家局申請辦理，各地用人單位可按屬地原則向所在地相關部門申請辦理。