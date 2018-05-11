深圳文博會開幕 30台商參展

2018-05-11 02:07 聯合報 郭柏君／深圳報導



文博會開幕，舉辦台灣稀紅珊瑚捐贈儀式。 圖／綺麗珊瑚提供 分享 facebook 第14屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會昨天開幕，台灣商業總會首次負責台灣館組團工作，邀請台灣30多家廠商參展、設93個攤位，其中包括知名品牌「綺麗珊瑚」。昨天也舉辦台灣瑰寶珊瑚捐贈儀式，將寓意「擁抱和平」的台灣瑰寶珊瑚贈予北京故宮與布達拉宮。

這屆文博會邀請到台灣老、中、青不同世代的文創工作者，囊括陶瓷、金工、玻璃、漆線雕、藤藝、陶塑等多元創作。

台灣雕刻大師吳卿在會上展出全新金雕系列作品，吳卿的作品歷年來被台北故宮、宜蘭傳統藝術中心、上海中國航海博物館等收藏。吳卿說，他目前已在深圳開工作室，著力發展大陸市場。

雲林文創漆線雕工藝師林聖源向與會者介紹自己的作品。 郭柏君／攝影 分享 facebook

年輕一代的文創工作者曾祥軒，這次帶來在台北故宮博物院得獎、展出過的作品，透過手工浮雕彩繪的方式，燒製後搭配白金或黃金後製。他表示，這次參加文博會，是看中大陸市場，希望能在這裡找到合作對象。

雲林文創漆線雕工藝師林聖源表示，台灣的漆線工藝流傳已久，現在很多都是透過工廠蓋模量產，「但我們仍是以手工去盤繞」，希望這次參展可以讓大家更了解台灣的工藝技術。

陶屋工房張世蓉從台東來參展，她運用原民的古老圖文，裝飾在咖啡杯上，也以台東多元族群的生活形態為靈感，製作特色人偶，她說，希望大家能喜歡她用台東文化與在地特色製作的產品。