親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浙江新一輪開放 服務業為主

2018-05-11 02:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江對外開放政策新聞發布會公布，在新一輪對外開放中，服務業領域開放將是重點。

中新社報導，在中國大陸對外開放版圖中，浙江一直走在前列。2017年浙江貨物貿易出口居第三位；引進外資居第五位；對外直接投資規模居中國第三位，達83.1億美元。

浙江省政府副秘書長高屹指出，浙江對外開放總體目標是，力爭到2020年，基本形成具有浙江特色的全面開放新格局，具體要實現「一帶一路」建設樞紐功能全面提升、開放型經濟水平全面提升、營商環境競爭力和滿意度提升三目標。

「過去浙江對外開放主要集中在製造業領域，新一輪對外開放，服務業領域開放是重點。」在對外開放的路徑選擇上，浙江將發展更高水平的國際貿易和投資；打造具有國際競爭力的要素資源配置中心；大力建設高能級開放平台，如建設浙江自由貿易試驗區、探索打造全球數字貿易中心等。

為推進對外開放，浙江還發布「浙江省人民政府關於促進外資增長的若干意見」、「浙江省加快培育外貿競爭新優勢行動計劃（2018-2020）」、「浙江省工業和信息化全球精準合作三年行動計劃（2018-2020年）」等政策文件。

外資方面，浙江將鼓勵在互聯網、物聯網、大數據、人工智能等新技術領域引進外資，做大做強數字經濟。

外資一帶一路
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

李嘉誠告別秀 喊增持自家股票

2018-05-11 00:20

三外資搶快 申設合資券商

2018-05-11 00:20

阿里打造武漢成「新零售之城」

2018-05-11 02:07

台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07

中國品牌博覽會 上海登場

2018-05-11 02:07

深圳文博會開幕 30台商參展

2018-05-11 02:07

叱吒風雲的狼 吳小暉帝國夢碎

2018-05-11 00:20

陸12城房價飆 官員被約談

2018-05-11 00:20

安邦前董座 吳小暉判刑18年

2018-05-11 00:20

陸股解碼／創新產業股 政策力挺

2018-05-11 00:20

中航科工獲准H股全流通

2018-05-11 00:20

臨別股東會 李嘉誠這麼說…

2018-05-10 23:59

大陸商務部：對美加徵關稅不變

2018-05-10 23:59

中貿易戰 華爾街日報：陸可能擴大進口美貨

2018-05-10 23:59

LG投資汽車電池 落腳無錫

2018-05-11 02:07

延攬外國人才 廣東推新法

2018-05-11 02:07

東莞房市調控新規出爐

2018-05-11 02:07

冷鏈運輸啟動 東南亞水果銷陸

2018-05-11 02:07

騰訊攜手英國 數位文創合作

2018-05-11 02:07

海南自貿區 3大百億建設開工

2018-05-11 02:07

廣州出租車 擬調漲起價

2018-05-11 02:07

囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42

炒股遭罰6億不在乎 陸名嘴：讓我家喻戶曉

2018-05-10 16:30

四川成都出發的中歐班列 可能延伸至香港

2018-05-10 16:20

安邦前董座判刑18年 沒收財產近500億

2018-05-10 14:39

擁近千微信公眾號 陸新媒體公司身價近180億

2018-05-10 13:03

陸制定區塊鏈國家標準 最快2019完成

2018-05-10 12:12

美國禁令下 中興稱主要經營活動陷停頓

2018-05-10 11:59

超人退休了！李嘉誠今最後一次主持股東會

2018-05-10 11:59

美封殺中興手機 澳洲電信龍頭跟進

2018-05-10 11:44

大陸4月CPI漲1.8% 重返「1」字頭

2018-05-10 11:24

上海將採九大措施 減輕企業負擔

2018-05-10 05:57

「海絲博覽會」 海交會最大亮點

2018-05-10 05:57

十大中國創新品牌 TMT占6席

2018-05-10 05:57

中車重組 打造世界級貨車基地

2018-05-10 05:57

長和長實今開股東會 李嘉誠最後一秀

2018-05-10 02:37

陸股解碼／績優藍籌股 可布局

2018-05-10 02:37

港新經濟五虎將 股價失色

2018-05-10 02:37

滴滴跨消金 強打「滴水貸」

2018-05-10 02:35
看更多

熱門文章

曹興誠談兩岸 主張台灣人公投是否統一

2018-05-10 10:29

鐵軌的時代過去了…智能軌道「用畫的」節能又省錢

2018-05-10 12:00

怎看柯文哲道歉？國台辦：血脈相連自然是兩岸一家親

2018-05-10 17:33

北韓發表紀錄片 金與正彎腰90度與習近平握手

2018-05-10 18:12

安邦前董座判刑18年 沒收財產近500億

2018-05-10 14:39

陸造出超薄玻璃 厚度堪比A4紙

2018-05-10 17:15

李嘉誠十句格言 回顧成功之道

2018-05-10 16:39

一文讀懂「中日韓聯合宣言 」

2018-05-10 12:52

受賄4000萬 中國全國政協「大管家」認罪

2018-05-10 15:48

阿爾及利亞 首輛中國卡車完工

2018-05-10 05:57

陸女被鬼壓床求助道士 2萬元「仙丹」下肚變肝損傷

2018-05-10 12:25

美封殺中興手機 澳洲電信龍頭跟進

2018-05-10 11:44

四川成都出發的中歐班列 可能延伸至香港

2018-05-10 16:20

中俄將海上聯演 俄艦隊已啟程赴中國

2018-05-10 15:41

大陸高校家數微增至2,880所 全球學術排名躍進

2018-05-10 02:38

炒股遭罰6億不在乎 陸名嘴：讓我家喻戶曉

2018-05-10 16:30

陸是否南海部署飛彈 專家：取決安全形勢評估

2018-05-10 20:59

囤積貿易戰火力？傳中國增購8成巴西大豆

2018-05-10 22:42

東海局勢未如南海緊張 共軍區別對待

2018-05-10 12:13

香港高學歷貧窮族 4年增加1萬人

2018-05-10 11:55

超人退休了！李嘉誠今最後一次主持股東會

2018-05-10 11:59

再見超人！李嘉誠最後一次股東會說啥？

2018-05-10 16:25

川震已10年仍高度敏感 生還名豬報不得

2018-05-10 22:38

十住宅被噴漆「涉毒家庭」 網友轟侵犯名譽

2018-05-10 15:32

連結東南亞主要城市 廣州盼打造「4小時航空圈」

2018-05-10 05:57

十大中國創新品牌 TMT占6席

2018-05-10 05:57

退休老幹部為「房事」火了！北京海軍大院遭圍

2018-05-10 21:02

伊利事件抓記者拘酪農 NGO促中國放人

2018-05-10 16:37

上海將採九大措施 減輕企業負擔

2018-05-10 05:57

擁近千微信公眾號 陸新媒體公司身價近180億

2018-05-10 13:03

陸制定區塊鏈國家標準 最快2019完成

2018-05-10 12:12

中國整肅網路影音直播 微博騰訊自查自糾

2018-05-10 22:53

鷹潭宣傳部長訪台 邀民眾旅遊

2018-05-10 05:57

香港入選全球最佳留學城市第12名 亞洲第3

2018-05-10 12:38

高鐵周邊開發 陸嚴禁盲目造城

2018-05-10 05:57

李克強訪日　盼日企挺「一帶一路」

2018-05-11 00:01

賣塑膠花起家到香港首富 李嘉誠縱橫商場逾70載

2018-05-10 22:46

前安邦董事長吳小暉涉詐 一審判18年

2018-05-10 12:09

美國禁令下 中興稱主要經營活動陷停頓

2018-05-10 11:59

接棒長和李嘉誠 李澤鉅：已準備30幾年

2018-05-10 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top