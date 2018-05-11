浙江新一輪開放 服務業為主

2018-05-11 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江對外開放政策新聞發布會公布，在新一輪對外開放中，服務業領域開放將是重點。

中新社報導，在中國大陸對外開放版圖中，浙江一直走在前列。2017年浙江貨物貿易出口居第三位；引進外資居第五位；對外直接投資規模居中國第三位，達83.1億美元。

浙江省政府副秘書長高屹指出，浙江對外開放總體目標是，力爭到2020年，基本形成具有浙江特色的全面開放新格局，具體要實現「一帶一路」建設樞紐功能全面提升、開放型經濟水平全面提升、營商環境競爭力和滿意度提升三目標。

「過去浙江對外開放主要集中在製造業領域，新一輪對外開放，服務業領域開放是重點。」在對外開放的路徑選擇上，浙江將發展更高水平的國際貿易和投資；打造具有國際競爭力的要素資源配置中心；大力建設高能級開放平台，如建設浙江自由貿易試驗區、探索打造全球數字貿易中心等。

為推進對外開放，浙江還發布「浙江省人民政府關於促進外資增長的若干意見」、「浙江省加快培育外貿競爭新優勢行動計劃（2018-2020）」、「浙江省工業和信息化全球精準合作三年行動計劃（2018-2020年）」等政策文件。

外資方面，浙江將鼓勵在互聯網、物聯網、大數據、人工智能等新技術領域引進外資，做大做強數字經濟。