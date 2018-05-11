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台商勇闖北疆「做先吃螃蟹的人」

2018-05-11 02:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

台商蔡連丁看來，大陸東南沿海經濟高速發展，讓17年前就在廈門經商的他仍感入行已晚。如今面對新疆這片西部投資藍海，他早拿下店面帶著妻子做起食品用品生意，笑稱要做先吃「螃蟹」的人。

蔡連丁的店開在新疆五家渠市，一座位於天山北坡經濟帶、人口不過10萬的綠色小城。夏日當地政府舉辦了各類美食節、花卉節，小城遊人如織，蔡連丁和妻子也跟著忙得不可開交。

和蔡連丁一樣相中五家渠這座北疆小城的台商，目前已有20餘位，大多是從數十公里外的首府城市烏魯木齊過渡、聚集而來。憑藉一股「吃螃蟹」的衝勁，他們在這裡找尋商機，將事業經營得風生水起。

丁羅育與蔡連丁相識多年。早在2011年，她便和丈夫帶著台灣家鄉盛產的蝴蝶蘭前去試水，在五家渠經營一家蘭花莊園。

如今莊園占地400餘畝的智能溫室大棚，十幾萬株從世界各地引進的蘭花克服「水土不服」，四季嬌豔綻放，填補新疆稀有蘭花市場的同時，對提高當地知名度、帶動旅遊發展也發揮作用。

「這幾天花卉節，莊園的客流量再創新高。」丁羅育說，趁著這些年積攢的人氣，她又與周邊幾家農場簽訂協議，把新疆特色的玫瑰、薰衣草做成精油、手工香皂，把葡萄、哈密瓜烘晾成果乾，提升產品附加值後，藉助「一帶一路」走出新疆。

台灣「80後」小夥何佳豪也在這裡找到事業發展方向。他平時將進口的喬治亞紅酒，從新疆中轉到廣州再銷售至台灣、東南亞，閒暇時則和夥計一起，在自家的麵店煮一鍋湯頭濃郁的眷村紅燒牛肉麵。不少食客從烏魯木齊驅車趕來，只為尋一口正宗寶島風味。

「近年來，大家的生意由大城市逐漸向周邊衛星城鎮轉移。」何佳豪說，這裡還吸引不少東南亞客商，或投資或計畫買房定居，「眾人拾柴火焰高，大家都奔著新疆這片藍海而來」。當然也有前往考察的商家有顧慮。

「台灣的小吃和日用品很受歡迎，一年下來我們大約三分之二的時間都在這裡。近來為打開市場，我們連續在周邊參展、拜訪客戶，很充實。」他說。

蔡連丁說，他和妻子商量，未來要去著名的霍爾果斯口岸看看，還要到號稱「五口通八國，一路連歐亞」的喀什轉轉，尋找更多商機。

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