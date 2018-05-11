中國品牌博覽會 上海登場

2018-05-11 02:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／上海報導



首屆中國自主品牌博覽會在滬開幕，參觀者在中國船舶工業集團展位參觀。 新華社 分享 facebook 為加快品牌發展、發展品牌經濟，大陸國家發改委等多個部委與上海市政府在昨天大陸第二個「中國品牌日」，舉辦首屆中國自主品牌博覽會，集結地方政府、中央企業、仲介組織等68個參展單位，遴選600多家品牌企業，向大陸民眾展示「中國品牌」形象。

大陸國家發改委副主任張勇在開幕致詞時表示，2014年中共中央總書記習近平就提出，要推動中國產品向中國品牌轉變。大陸國務院總理李克強也強調，要打造更多享譽世界的中國品牌。

他指出，舉辦這次中國自主品牌博覽會，是深化供給側結構性改革、促進經濟高質量發展的一項創新活動，有利於展示中國自主品牌發展成就，擴大自主品牌知名度和影響力。同時還能塑造中國自主品牌良好形象，凝聚社會品牌發展共識、營造品牌發展的良好氛圍，促進「品牌強國建設」。

李克強發出賀詞，指加強品牌建設、增加優質供給是實現高質量發展，更好滿足人民群眾對美好生活需要重要內容。

大陸國家市場監督管理總局的品質管制司長黃國梁在下午舉行的中國品牌發展國際論壇上表示，先前一項調查顯示，有66.7%的中國消費者認為，要想成為國際知名品牌，首先要提升產品和服務的品質。

參展人員（右）指導參觀者使用智能試衣鏡。 新華社 分享 facebook

國家市場監督管理總局前身原國家質量監督檢驗檢疫總局曾針對中國遊客出境遊大量購物，以及通過「海淘」購買國外名牌產品進行調查，有高達71.4%的消費者的原因是「國外品牌品質信得過」。因此，黃國梁強調，「提升質量，是鑄就品牌的重要原因。」

海爾集團董事局主席張瑞敏則以海爾30多年品牌發展經驗表示，創品牌是非常艱巨的一件事。他體會最深的有兩點：一是觀念，二是模式。所謂觀念，就是到底企業是想「出口創牌」，還是「出口創匯」。

他指出，一般企業往往停留在出口創匯。因為如果要在某國創造一個品牌，至少要有虧損八年準備。海爾在很多國家建立品牌賠不止八年，而且賠了人民幣上百億元。因為創品牌必須建立網絡和獲得當地使用者信任，這不是金錢能買到的，必須靠時間。

其次是模式。如果創品牌進入深水區，遇到的最大問題就是用什麼模式可以融合各國不同的文化。因為國際併購失敗率非常高，當中第一個原因就是因為各種文化不相融合。

因此，張瑞敏強調，若要真正創造一個中國的世界名牌，首先必須堅定信心，其次必須要有一個超越現有管理模式的新兼併模式。